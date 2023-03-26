Риють траншеї та евакуюють сім'ї: у Зеленського розповіли про шалену паніку росіян у Криму

Представниця президента у Криму зазначила, що росіяни намагаються вивезти свої родини з Джанкоя та Красноперекопська.

У Зеленського розповіли про шалену паніку окупантів у Криму / УНІАН/injir.media

Російські окупаційні війська почали неабияк панікувати через майбутній контрнаступ Збройних сил України у напрямку Криму. У зв'язку з цим, загарбники риють траншеї, облаштовують сховища, а також евакуюють свої родини з тимчасово окупованого півострова. Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Окупаційні адміністрації дуже хвилюються, військові вже риють траншеї фактично по всьому узбережжю Кримського півострова або риють траншеї на Керченському півострові, на перешийку. Це дійсно у них паніка починається, вони дуже бояться щодо українського наступу на територію Криму, намагаються частково облаштовувати місця для схову, бомбосховища. І то, вони це почали робити після тиску з боку кримського місцевого населення", - розповіла Ташева в ефірі Radio NV.

Представниця президента у Криму звернула увагу на те, що візит російського диктатора Володимира Путіна на окупований півострів відбувся без урочистостей чи великих концертів.

відео дня

"Я не думаю, що це якимось чином заспокоїло місцевих мешканців, всі прекрасно все розуміють. Крим максимально втягнутий у війну, є великою військовою базою, тому все це прекрасно розуміють, починають поступово виїжджати з території півострова", - зазначила Ташева.

Зокрема, за її словами, росіяни, які проживають у Криму незаконно, представники так званих "правоохоронних органів" намагаються вивезти свої родини з Джанкоя та Красноперекопська.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Вас може зацікавити: