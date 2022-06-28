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"Чекають наслідки": лідери G7 відповіли на погрози ядерної зброї і просять Китай натиснути на РФ

28 червня 2022, 20:03

Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї в Україні матиме суворі наслідки.

Велика сімка
Велика сімка / elysee.fr

Лідери країн G7 "Велика сімка" засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні.

Як йдеться в комюніке лідерів "Великої сімки", лідери зробили спільну заяву п'яти ядерних країн про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь від 3 січня 2022 року.

"Однак ми засуджуємо провокаційні заяви Росії, що сигналізують про загрозу застосування ядерної зброї. Це підриває довіру до прихильності Росії до Спільної заяви. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів в Україні матиме суворі наслідки", - йдеться в комюніке.

Припинити війну в Україні

Також в комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту йдеться, що лідери країн G7 закликають Китай натиснути на Російську Федерацію, щоб та припинила війну проти України.

"Оскільки Росія веде невиправдану і незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий наказ Міжнародного суду від 16 березня 2022 року, пішла резолюції Генеральної асамблеї ООН і зупинила свою військову агресію - і негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - йдеться в комюніке.

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Зеленський вимагає від країн G7 ППО і гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський в ході свого виступу на саміті Великої сімки в понеділок, 27 червня, висловив сподівання, що війна РФ проти України завершиться до зими. Він зажадав від країн G7 надати Києву засоби протиповітряної оборони і гарантії безпеки українській державі.

Зеленський подякував країнам Великої сімки за підтримку, однак закликав їх обмежити ціни на нафту, що експортується країною-агресором.

"Він (Зеленський, - ред.) подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику щодо країни-агресора. Президент зазначив, що санкційний тиск на Росію має посилюватися, зокрема, шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - підкреслили в Офісі президента.

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