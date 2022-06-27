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Війна з РФ повинна завершитися до зими: Україні потрібні ППО і гарантії безпеки – Зеленський

27 червня 2022, 14:48

Країни Великої сімки повинні обмежити ціни на нафту, яку експортує Росія, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський G7
Зеленський подякував країні G7 за фінансову та оборонну підтримку України / Колаж Офіс президента , ua.depositphotos.com

Київ сподівається, що війна Росії проти України може завершитися до зими. Українській державі потрібні засоби протиповітряної оборони та гарантії безпеки. Світові держави також повинні допомогти у вирішенні питань експорту зерна, відновлення інфраструктури, і посилити санкції щодо Москви. Йдеться про обмеження, спрямовані на зниження ціни на експортовану агресором нафту. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Reuters, під час свого виступу на саміті лідерів Великої сімки в понеділок, 27 червня, президент висловив сподівання, що військові дії на території України можуть завершитися до зими.

читайте такожКроків України щодо вступу до НАТО наразі не буде, Альянс відкинув прагнення Києва - Офіс ЗеленськогоЗеленський також вимагав від світових держав надати Києву засоби ППО, запустити додаткові санкції проти РФ і вирішити питання з гарантіями безпеки для української держави.

Також президент попросив допомоги у G7 у вирішенні питання експорту зерна та відновлення інфраструктури України.

Пресслужба Офісу президента уточнила, що Зеленський подякував країнам Великої сімки за підтримку і закликав обмежити ціни на нафту, що постачається російським агресором.

"Він подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора. Президент зазначив, що санкційний тиск на Росію має посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - підкреслили в ОП.

Дивіться відео ТСН – про що домовилися лідери країн Великої сімки

Війна Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 25 червня заявив, що вже в серпні у війні Москви проти Києва може статися переломний момент. За словами Буданова, активна фаза бойових дій, можливо, завершиться до кінця 2022 року. Українська держава ставить перед собою завдання відновлення територіальної цілісності країни станом на 1991 рік.

Глава ГУР Буданов також розповів, що перші значні результати тактичного контрнаступу ЗСУ на окупований Херсон можуть з'явитися вже з серпня. Операція буде складною. Первинні досягнення роботи української армії вже присутні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що у Буданова є підстави говорити про терміни завершення війни РФ проти України. За словами експерта, російські війська можуть вести активні бойові дії виключно протягом декількох місяців. Отже, активна фаза війни може завершитися до кінця року.

Інші новини:

новини Росії ПВО Володимир Зеленський Велика сімка війна Росії та України
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