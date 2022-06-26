У війні РФ проти України - критичний момент: результати зустрічі Джонсона і Макрона на саміті G7

Джонсон, Макрон / колаж пресслужба президента України та ua.depositphotos.com

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив французькому президенту Емманюелю Макрону, що на даному етапі будь-яка спроба залагодити війну між Росією і Україною тільки додатково посилить світову нестабільність. Саме такий текст був опублікований на офіційному інтернет-порталі британського уряду - за результатами зустрічі Джонсона з президентом Франції Макроном 26 червня в рамках на саміті G7 в Німеччині.

Крім того, британський прем'єр особливо відзначив ‒ будь-яка спроба врегулювати конфлікт лише призведе тільки до тривалої нестабільності і видасть російському диктатору Володимиру Путіну "ліцензію на маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками навічно".

І лідер Великобританії, і лідер Франції зійшлися на думці ‒ зараз критичний момент для україно-російського конфлікту. І саме зараз є можливість переломити хід війни. Джонсон і Макрон особливо відзначили необхідність підтримувати Україну - для того, щоб зміцнити її позиції і у війні, і в будь-яких майбутніх переговорах.

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Нагадаємо, раніше Борис Джонсон публічно пообіцяв покинути свій пост, якщо більше не зможе допомагати Україні у війні з Росією. Таку заяву чиновник зробив під час чергової пресконференції.

"Якби мені довели, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що воно стало занадто важким, а ціна підтримки цих людей стала занадто великою з точки зору інфляції та економічного збитку [Великобританії ‒ Главред], то я б визнав, що програв дуже важливий аргумент, і я б пішов. Але я цього не бачу", – сказав прем'єр-міністр.

Пізніше прес-секретар Бориса Джонсона в коментарі західному новинному агентству Reuters процитував боса - з приводу того, що влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати владу України до того, щоб вони пішли на"поганий мир" з країною-агресором - Російською Федерацією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав спікер британського прем'єра.

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