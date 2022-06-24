"Поки буде необхідно": G7 обіцяє Україні військову підтримку до кінця війни

Велика сімка пообіцяла підтримку Україні / Facebook Посольство України в США

Країни Великої сімки пообіцяли Україні оборонну та військову підтримку до тих пір, поки це буде необхідно.

Як повідомили в МЗС Німеччини, про це йшлося на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховного представника ЄС у Берліні.

"Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили свою непохитну підтримку України, включаючи військову і оборонну допомогу, поки це буде необхідно", - йдеться в заяві за результатами зустрічі.

Яку допомогу Україні обіцяє G7

Зазначимо, що країни G7 Україні обіцяють надати гуманітарну допомогу, підтримку в реконструкції та стабілізації.

Крім того, також обіцяна допомога для посилення стійкості сусідніх країн, зокрема Молдови, яка особливо сильно постраждала від напливу українських біженців.

Вони також привітали рішення Європейської ради надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС, а Грузії – статус "перспектива ЄС".

Продовольчий тероризм РФ

При цьому глави МЗС країн Великої сімки підкреслили, що війна РФ проти України посилює продовольчу небезпеку, зокрема, через блокаду Чорного моря, бомбардування зернових елеваторів і портів, пошкодження сільськогосподарської інфраструктури України.

"Міністри відкинули фальшивий наратив Росії і дезінформацію про санкції", - йдеться в заяві.

У ньому наголошується, що всі санкції G7 передбачають винятки, які дозволяють російським продуктам харчування і сільськогосподарської продукції надходити на світові ринки.

Розблокування чорноморських портів

Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали Москву припинити свої атаки і погрози і відкрити українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Вони висловили свою підтримку зусиллям Організації Об'єднаних Націй щодо термінового відновлення чорноморського зернового шляху та плану дій Європейської комісії щодо "маршрутів солідарності" ЄС-Україна для транспортування зерна автомобільним, залізничним і морським транспортом на світові ринки, в які країни G7 вносять активний внесок.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.

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