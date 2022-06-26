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"Покажемо наші м'язи": лідери G7 висміяли "мачо-фотосесії" Путіна

26 червня 2022, 17:42

Господаря Кремля перед переговорами на саміті на вищому рівні висміювали прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, глава Уряду Канади Джастін Трюдо.

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Зустріч лідерів G7 / Скріншот Washington Post

У неділю, 26 червня, лідери країн Великої сімки перед початком переговорів у Німеччині іронічно прокоментували фотосесії президента РФ Володимира Путіна в образі мачо.

Зокрема, господаря Кремля перед переговорами на саміті на вищому рівні висміювали прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, глава Уряду Канади Джастін Трюдо і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Washington Post.

Все почалося з того, що перед початком переговорів Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?".

У відповідь Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблена офіційна фотографія.

У свою чергу Джонсон почав іронізувати: "Ми повинні показати, що ми жорсткіше, ніж Путін".

Трюдо відповів: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми".

Ідею схвально оцінив прем'єр Британії, сказавши: "Ми повинні показати їм наші грудні м'язи".

Не залишилася байдужою і Урсула фонд дер Ляйен: "Верхова їзда — це найкраще".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.

Інші новини:

Володимир Путін Борис Джонсон Джастін Трюдо Велика сімка
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