Очікує на прикриття від Польщі та Чехії: Словаччина готова буде передати Україні 11 Міг-29 у вересні

Словаччина зніме 11 МіГ-29 з балансу своїх ВПС вже наприкінці серпня - міністр оборони / Фото з відкритих джерел

Наприкінці серпня Словаччина зніме 11 винищувачів МіГ-29 з балансу своїх військово-повітряних сил, а захист її авіапростору вже з початку вересня забезпечуватимуть бойові літаки Чехії та Польщі. Після цього Братислава готова до перемовин з Україною щодо питання передачі своїх літаків Києву. Словацька держава не може відразу піти на такі жертви, не забезпечивши їх заміну або без фінансової компенсації. Про це заявив міністр оборони країни Ярослав Надь.

Як повідомляє Sky News, він розповів про те, що вже з кінця серпня 11 бойових літаків МіГ-29 Братислава зніме з експлуатації. На початку вересня очікується прибуття літаків Польщі та Чехії, які патрулюватимуть словацьке небо. Після цього держава готова обговорювати передачу своїх літаків.

"Відразу після того, як ми їх приземлимо, а чехи та поляки візьмуть на себе контроль за нашим повітрям, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29", - зазначив Надь.

Глава Міноборони Словаччини зазначив, що держава в обмін на допомогу має отримати щось від союзників - заміну літаків, або готівку.

"Наша країна недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку", - пояснив позицію своєї країни Надь.

читайте такожПередова авіація США, радари та артилерія: армії потрібне посилення для звільнення півдня – ЗСУВін уточнив, що Братислава готова пожертвувати Україні літаки МіГ-29, вартість кожного з яких становить приблизно 35 мільйонів євро. Держава готова до дискусії, але рішення ще не ухвалено.

"Ми відкриті для обговорення того, щоб пожертвувати ці Міг-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, більш широкої дискусії з обліку фінансових аспектів і всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не ухвалено", - підкреслив Ярослав Надь.

Дивіться відео Главред – на які літаки Україна очікує від США

Військова допомога Україні від Словаччини

У червні повідомлялося, що Словаччина може передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 після того, як домовиться про захист свого повітряного простору з Чехією та Польщею.

Братислава могла віддати Києву 30 танків Т-72 взамін на німецькі танки Leopard 2A4. Німеччина запропонувала Словаччині тільки 15 танків. Це не влаштувало Братиславу, після чого угода зірвалася.

На початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер зробив заяву про те, що може передати радянські танки і винищувачі Україні. За його словами, доки Братислава не отримає американські винищувачі F-16, повітряний простір країни захистять Польща та Чехія. Також він підкреслив, що у Словацької держави є всі передумови вірити в перемогу Києва у війні з Москвою.

Інші новини: