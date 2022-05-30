Б'ють до 40 км: Словаччина передасть Україні потужні САУ Zuzana-2

Словаччина передасть Україні потужні САУ Zuzana-2 / Wikipedia

Словаччина передасть Україні потужні самохідні артилерійські установки Zuzana-2. Про це офіційно заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Най, повідомляє Defence 24.

Вже найближчим часом українські військові зможуть використовувати вісім гармат калібром 155 мм на передовій і знищувати ними ворога. Нині військові проходять навчання.

Що відомо про САУ Zuzana-2

За даними Wikipedia самохідна артилерійська установка Zuzana-2 побудована на колісному шасі. САУ важить 32 т та оснащена 155-мм гаубицею. Екіпаж установки складається з чотирьох осіб.

Zuzana-2 може стріляти на відстань до 41 км. Загалом вона може здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини. Башта артустановки може обертатися на 360 градусів.

Загалом САУ типу Zuzana є у Словаччини, Кіпру та України.

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Нагадаємо, США погодились поставити Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які здатні бити на відстань до 300 км. Також очікується поставка ще й гусеничних машин M31 GMLRS з дальністю удару понад 64 кілометрів та потужністю, як у 500-фунтової авіабомби. Ракетні системи повинні привезти до Києва протягом декількох тижнів. ЗСУ знадобиться тиждень, щоб їх освоїти.

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