Словаччина поставить ЗСУ нову партію потужних гаубиць Zuzana 2

Україна отримає гаубиці Zuzana 2 / @JaroNad

Словаччина і Україна підписали контракт про постачання восьми гаубиць Zuzana 2 калібру 155-мм., повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Радий підтвердити, що був підписаний контракт по гаубицях Zuzana 2 для України - 8 одиниць будуть доставлені в Україну", - зазначив він у Twitter.

Словацький міністр подякував своєму українському колегу Олексію Резнікову за особисту участь у домовленості щодо постачання цих систем озброєння для ЗСУ.

Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.

Побудована на колісному шасі Tatra 8x8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;

Максимальна дальність стрільби 41 км.;

маса самохідки 32 т;

екіпаж складається з чотирьох осіб;

автоматична система зарядки дозволяє виробляти 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримають від Чеської республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

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