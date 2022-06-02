Словаччина поставить ЗСУ нову партію потужних гаубиць Zuzana 2

Ярослав Надь подякував своєму українському колегу Олексію Резнікову за особисту участь у домовленості щодо постачання цих систем озброєння для ЗСУ.
Словаччина і Україна підписали контракт про постачання восьми гаубиць Zuzana 2 калібру 155-мм., повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
"Радий підтвердити, що був підписаний контракт по гаубицях Zuzana 2 для України - 8 одиниць будуть доставлені в Україну", - зазначив він у Twitter.
Словацький міністр подякував своєму українському колегу Олексію Резнікову за особисту участь у домовленості щодо постачання цих систем озброєння для ЗСУ.
Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.
Побудована на колісному шасі Tatra 8x8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;
- Максимальна дальність стрільби 41 км.;
- маса самохідки 32 т;
- екіпаж складається з чотирьох осіб;
- автоматична система зарядки дозволяє виробляти 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримають від Чеської республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.
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