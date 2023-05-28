Жданов сказав, чому Путіну вигідні чвари між Пригожиним, Шойгу і Герасимовим

Диктатор РФ боїться, що його оточення домовиться усунути його поза його спиною.

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Путін сам зіштовхує лобами Пригожина, Шойгу і Герасимова/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Конфлікти між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, міністром оборони країни-агресорки РФ Сергієм Шойгу і начальником російського генштабу Валерієм Герасимовим продовжуються не просто так. Такі чвари навмисно підтримує російський диктатор Володимир Путін.

Глава Кремля боїться змови за своєю спиною, тому йому вигідно пересварити між собою своє оточення. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"У самій Росії це вигідно Путіну. Його метод роботи – "розділяй і володарюй", тому він постійно зіштовхує їх лобами. Адже якби раптом Пригожин домовився з Шойгу або Герасимовим, то чому б їм не усунути Путіна від влади? А так вони зайняті, змагаються між собою. Все це Данте описав ще багато століть тому в "Божественної комедії", – зазначив Жданов.

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Чи можуть Путіна усунути в РФ

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресорки Росії. Диктатору РФ не вдасться заховатися.

У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

Також в ефірі російського пропагандистського телебачення уже почали відкрито говорити, що варто було б вже обрати іншого керівника країни-агресорки Росії, а російського диктатора Володимира Путіна усунути. Про це заявив очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін.

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