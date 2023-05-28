УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Жданов сказав, чому Путіну вигідні чвари між Пригожиним, Шойгу і Герасимовим

Альона Вороніна
28 травня 2023, 01:35
34
Диктатор РФ боїться, що його оточення домовиться усунути його поза його спиною.
Олег Жданов, Владимир Путин
Путін сам зіштовхує лобами Пригожина, Шойгу і Герасимова/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Конфлікти між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, міністром оборони країни-агресорки РФ Сергієм Шойгу і начальником російського генштабу Валерієм Герасимовим продовжуються не просто так. Такі чвари навмисно підтримує російський диктатор Володимир Путін.

Глава Кремля боїться змови за своєю спиною, тому йому вигідно пересварити між собою своє оточення. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"У самій Росії це вигідно Путіну. Його метод роботи – "розділяй і володарюй", тому він постійно зіштовхує їх лобами. Адже якби раптом Пригожин домовився з Шойгу або Герасимовим, то чому б їм не усунути Путіна від влади? А так вони зайняті, змагаються між собою. Все це Данте описав ще багато століть тому в "Божественної комедії", – зазначив Жданов.

відео дня

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресорки Росії. Диктатору РФ не вдасться заховатися.

У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

Також в ефірі російського пропагандистського телебачення уже почали відкрито говорити, що варто було б вже обрати іншого керівника країни-агресорки Росії, а російського диктатора Володимира Путіна усунути. Про це заявив очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін.

Вас також може зацікавити:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Олег Жданов Євген Пригожин Сергій Шойгу Валерій Герасимов
Реклама

Головне за день

Лукашенка госпіталізували в критичному стані, він нетранспортабельний - опозиціонер

Лукашенка госпіталізували в критичному стані, він нетранспортабельний - опозиціонер

23:45 Політика
Вбивча аварія в Києві: суддю Тандира відправили під варту

Вбивча аварія в Києві: суддю Тандира відправили під варту

23:01 Україна
"У чому?": суддя Тандир хапався за серце і не визнав провину у вбивстві нацгвардійця

"У чому?": суддя Тандир хапався за серце і не визнав провину у вбивстві нацгвардійця

21:37 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:05

Військовий експерт пояснив, від чого залежить успішна боротьба ЗСУ з окупантами

01:35

Жданов сказав, чому Путіну вигідні чвари між Пригожиним, Шойгу і Герасимовим

27 травня, субота
23:45

Лукашенка госпіталізували в критичному стані, він нетранспортабельний - опозиціонерВідео

23:01

Вбивча аварія в Києві: суддю Тандира відправили під вартуВідео

22:30

"Через 12 днів буду в Києві": Пригожин розмріявся про взяття столиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:46

"Брехливі заяви": в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського

21:37

"У чому?": суддя Тандир хапався за серце і не визнав провину у вбивстві нацгвардійцяВідео

20:56

У Гундяєва "благословили" контрнаступ ЗСУ і показали звернення Залужного

20:38

"Всі плакали, коли її знайшли": у поліції назвали дивом порятунок 2-річної ВіолеттиВідео

Реклама
20:07

Скандальний Анатолій Тимощук підробляв документи заради румунського паспорта - ЗМІВідео

19:58

Ви будете здивовані: що таке "жирандоль" - урок української від АвраменкаВідео

19:38

Бунти в "ЛДНР": Бойові зеки розстрілюють вертухаїв і зі зброєю біжать у РФ

19:37

Долар скакне до 44 грн: експерт озвучив песимістичний прогноз курсу валютВідео

19:09

"Деякі процеси відбуваються": у Зеленського розповіли про контрнаступ ЗСУ

18:45

Зірка "Сватів" розповіла, як на її автомобіль напали чоловіки

18:34

У окупантів "дуже багато 200-х": у Бердянську нові прильоти по позиціях РФ

18:24

Питання закрите: Кулеба прямо сказав, чи хотів Китай віддати РФ українські територіїВідео

18:09

Подорожчає на 30%: ЗМІ розповіли, як сильно планується підняти тариф на воду

18:06

Любовний гороскоп на тиждень 29 травня - 4 червня: Овнам - ідилія, Близнюкам - шансВідео

17:58

Гороскоп Таро на тиждень 29 травня - 4 червня: Овнам - плани, Близнюкам - відпочинокВідео

Реклама
17:49

Складніше, ніж здається: лише люди з високим рівнем IQ швидко знайдуть порожній годинник

17:37

Проти 220 російських та білоруських компаній Зеленський ввів нові санкції

17:33

Окупантів РФ відкинули на пів кілометра: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом

17:25

Повалення Путіна може підвищити загрозу для НАТО - ВПС Британії

16:41

Що робити, якщо втратив обручку: про що говорять народні повір'яВідео

16:39

Молодший онук від Орбакайте поїхав останнім: всі з родини Пугачової втекли з РФ

16:38

ПВК Вагнер готує переворот у РФ: Гіркін завив через погрози ПригожинаВідео

16:23

Провокація окупантів: спецслужби РФ застосовують хімічну зброю на Запоріжжі - ГУРВідео

15:36

Подарунок за 70 тисяч доларів: Волошин вразив Трінчер розкішним сюрпризом

15:34

"Прорив диверсантів" і удар по авто військових РФ: на Брянщині йдуть бої – ЗМІ

15:33

Джонні Депп в захваті від роману своєї дочки Лілі-Роуз з дівчиною - ЗМІВідео

15:11

У РФ відкрито пропонують усунути Путіна: "Треба вибрати когось іншого"Відео

14:41

ЗСУ можуть зайти з території РФ: експерт про несподіваний сценарій контрнаступуВідео

14:39

Гороскоп на завтра 28 травня 2023: Левам - момент кульмінації, Терезам - компромісиВідео

14:20

В Україні різко підвищать частину пенсій: коли саме і хто отримає ще 1000 грнВідео

14:09

"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

13:51

400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams - NYTВідео

13:12

Три знака зодіаку, чиє літо почнеться з незабутніх авантюрВідео

13:08

Неспокійне серце: Ді Капріо підозрюють у романі з супермоделлю Іриною ШейкВідео

13:03

Із загадкою впораються лише 25% людей: потрібно знайти 7 чудес світу на малюнку

Реклама
12:56

"Майже на 1000 грн": в Україні збільшать мінімальну зарплатню

12:06

Кіркоров вперше вийшов у світ з новою пасією

12:02

Що ніколи не робили 28 травня, щоб весь рік не страждати: прикмети і заборониВідео

11:45

"Настав час повертати своє": Залужний виклав у Мережу надихаюче відеоВідео

11:40

"Ми завжди готові": Данілов пояснив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУВідео

11:31

Під Бердянськом "приліт" у базу відпочинку з великою кількістю окупантів – ЗМІ

10:46

Вагнерівці йдуть з Бахмута "на інші три точки" – ДаніловВідео

09:53

Медведчук коректував плани ФБС щодо створення окупаційних режимів в Україні – СБУВідео

09:44

Ракетна атака на Дніпро: загинуло двоє людей та понад 30 постраждалихВідео

08:45

Путін знову "тягне" Україну на переговори: аналітики пояснили його план

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти