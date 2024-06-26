Жданов знайшов протиріччя у підтримці Китаєм Росії: на що Пекін розраховує

Експерт відповів на питання прямих поставок китайської зброї Росії.

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Навіщо Сі здався Путін? / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, depositphoto.com.ua

Китай бачить світ біполярним, у якому він править паралельно зі США. Росія у такому плані виступає тільки сировинним придатком. Але в період російсько-української війни Пекін готовий до збройової підтримки Путіна, вважає військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Китай у питанні прямих поставок зброї Росії все ще побоюється західних санкцій.

"По-перше, Пекін не може відв'язатися від долара. По-друге, 35% ВВП Китаю - це американський ринок. Для порівняння, частка Росії в китайському ВВП становить лише 1%. Цим і продиктовані такі побоювання", - пояснив Жданов. відео дня

Однак якщо Китай і Росія перейдуть на прямий розрахунок за схемою юань-рубль, як уже неодноразово Путін пропонував Пекіну, тоді санкції китайським банкам не зашкодять, упевнений експерт.

Жданов підкреслив, що Китай хоче встановлення біполярного світу. Для Росії в ньому місця немає.

"Восени позаминулого року Сі Цзіньпін на партійному з'їзді Комуністичної партії Китаю під час свого перезатвердження головою партії чітко і ясно сказав, що Китаю потрібен біполярний світ, у якому правлять США і Китай. І Росія в цю концепцію абсолютно не вписується. Тут вона грає роль сировинного придатка, який знадобиться для реалізації цілей Китаю", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо України - відносини з Росією

Пекін продовжує гнути лінію негайного "врегулювання кризи в Україні", підтримуючи божевільні ультиматуми Путіна.

Китай надає військову підтримку окупантам, але прямі поставки, впевнений колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, стануть порушенням "червоних ліній" Заходу.

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