'Червона лінія для Заходу': яка допомога Росії з боку Китаю стане крахом

Економіка Китаю заточена на зовнішні ринкина зовнішні ринки, самостійно вона працювати не зможе.

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Коли Китай перетне "червону лінію" / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун проаналізував, яка допомога Росії з боку Китаю стане червоною рискою для Заходу.

"Я не думаю, що Китай почне напряму надавати Росії військову допомогу. Це однозначно стане крахом для Пекіну. Економіка Китаю заточена на зовнішні ринкина зовнішні ринки, самостійно вона працювати не зможе. І обмеження на ринку електричних автомобілів для китайських автівок за допомогою різноманітних податків та ліцензувань теж матимуть свої наслідки", - пояснив експерт.

Він також зазначив, що Китай взагалі бавиться в дуже цікаві ігри. Також Пекін дуже бурхливо розвиває будівництво і вже набудував в пустелях міста, які нікому не потрібні.

"Намагається влізти в будівничі проекті в інших країнах, отримує рішучу відповідь і зрештою провалює свої ініціативи. Китайська економіка настільки розігріта, що їй постійно треба десь "випускати пар", але диверсифікація можливостей не завжди вдається", - зазначив Ягун.

Експерт вважає, якщо західна цивілізація на чолі зі Сполученими Штатами відчує з боку Китаю суттєву небезпеку, тоді Пекін матиме величезні проблеми.

"Китайський внутрішній ринок не здатен перетравити все, що виробляє КНР. Росія, КНДР, Сирія та інші держави, на які сподівається Китай, в цьому йому теж не помічники. Тому будь-які потуги Китаю щодо прямої військової допомоги РФ будуть просто знищені. Зрозуміло, що зараз Китай допомагає Росії опосередковано. Ми все це бачимо. Лазівки перекриваються там, де це можливо зробити", - пояснив Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Нагадаємо, що стало відомо, які загрози після підписання угоди Путіна із КНДР. Нещодавно країна-агресорка Росія та КНДР підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Це викликає занепокоєння у партнерів, особливо у Вашингтона та Сеула.

Сі загнав Путіна в глухий кут. У FT розкрили, який ультиматум Китай висунув Росії, адже спроби Росії укласти з Китаєм угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут через розбіжності щодо цін і обсягів. постачань

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