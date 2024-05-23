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Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ: ЗМІ назвали дату початку війни

Юрій Берендій
23 травня 2024, 14:20оновлено 23 травня, 14:55
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За даними ЗМІ, на фоні військових навчань Китаю поблизу острова Тайвань, КНР може вдатись до прямої збройної агресії вже в червні поточного року.
Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ: ЗМІ назвали дату початку війни
Китай готується до початку війни проти Тайваню - відома дата / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube, УНІАН

У четвер 23 травня народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала масштабні військові навчання поблизу острова Тайвань. Крім того, очільник китайського МЗС відкрито пригрозив Тайваню "кров'ю". Про це повідомляє AFP News Agency у X (колишній Twitter).

"Сили, що виступають за незалежність Тайваню, залишаться з розбитими головами і пролитою кров'ю після зіткнення з великим... зобов'язанням Китаю досягти повного об'єднання", - заявив речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, назвавши навчання навколо острова "серйозним попередженням".

У Тайвані у свою чергу заявили, що китайські військові навчання поблизу берегів острова напряму пов'язані з інавгурацією Лай Чін-те на посаді нового лідера країни.

відео дня

"Викликає жаль те, що Китай використовує односторонню, провокаційну військову поведінку, яка загрожує демократії і свободі Тайваню, а також регіональному миру і стабільності. Перед обличчям зовнішніх викликів і загроз ми будемо продовжувати захищати демократію", - йдеться в заяві прес-секретаря президента Карен Куо.

Водночас, видання Global Press з посиланням на власні джерела повідомляє про те, що вторгнення КНР до Тайваню розпочнеться вже на початку червня поточного року.

"На даний момент китайські військові розпочали навчання навколо всього Тайваню, включаючи острови Кінмен і Дун'їн, повідомляють державні ЗМІ", - йдеться у повідомленні Global Pressу у X (колишній Twitter).

Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ: ЗМІ назвали дату початку війни
Що важливо знати про протистояння Китаю і Тайваню / Інфографіка: Главред

Тайвань - що це за країна?

Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним.

Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні перебувають свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

Загроза нападу Китаю на Тайвань - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 грудня 2023 року голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прямо заявив президенту США Джо Байдену про намір "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм". У матеріалі NBC йдеться, що Сі Цзіньпін висловив своє прагнення "мирно захопити Тайвань".

За інформацією The Times, під час переговорів із Джо Байденом Сі Цзіньпін заявив, що Китай "неминуче" поглине Тайвань, і США не повинні цьому перешкоджати. Пекін наразі не готується до вторгнення на Тайвань, але готовий застосувати силовий сценарій.

Сполучені Штати Америки не допустять перемоги Росії у війні проти України, оскільки це може спонукати Китай до війни проти Тайваню. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

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