Зустріч з Байденом і Формула з кордонами 1991 року: ЗМІ дізналися про візит Зеленського до Польщі

Президент України Володимир Зеленський вже наступного тижня може зустрітися в Польщі з главою Білого дому Джо Байденом, пишуть польські журналісти.

Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі - ЗМІ / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант, ймовірно, представить Формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності і суверенітету України в кордонах 1991 року.

Як повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої джерела, президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відправитися з візитом до Польщі. Ймовірна поїздка відбудеться тоді, коли у Варшаві або Жежуві перебуватиме президент США Джо Байден, візит якого запланованона 20-22 лютого.

У Польщі президент Зеленський повинен представити Формулу миру України, яка полягає у відновленні територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року.

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"Мирний план повинен вказати, що Київ прагне повернутися до кордонів до анексії Криму в 2014 році. Свої припущення Зеленський вже озвучив онлайн під час саміту G20 в Індонезії в листопаді", - підкреслюється в матеріалі.

Офіційний Київ дану інформацію поки що не прокоментував.

Дивіться відео ТСН - Зеленський представив Формулу миру України

Зустріч Зеленського і Байдена в Польщі

Газета Dziennik Gazeta Prawna 1 лютого з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що наприкінці місяця може відбутися зустріч президента Польщі Анджея Дуди з українським та американським колегами – Володимиром Зеленський та Джо Байденом. Вказувалися два міста, де може відбутися ймовірна зустріч – Варшава і Жежув.

У відповідь президент Зеленський заявив, що його поки не запрошували приїхати до Польщі з новим візитом на зустріч з президентом Штатів Джо Байденом. Водночас він підкреслив, що і так часто зустрічається з главою Білого дому.

10 лютого прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що президент Джо Байден буде в Польщі з 20 по 22 лютого. За її словами, Байден зустрінеться з польським главою держави Анджеєм Дудою. Під час зустрічі сторони обговорять колективні зусилля з підтримки України та зміцнення НАТО.

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