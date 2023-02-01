Зеленський у Польщі може зустрітися з Байденом і Дудою: ЗМІ назвали терміни

Для візиту розглядаються два міста - Варшава і Жешув, пишуть польські ЗМІ.

Володимир Зеленський може зустрітися з Джо Байденом у Польщі / t.me/V_Zelenskiy_official

У Польщі може пройти зустріч президентів Володимира Зеленського, Джо Байдена та Анджея Дуди.

Лідери держав можуть провести саміт наприкінці лютого, пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичні джерела.

Зустріч може відбутися наприкінці лютого приблизно на річницю російського вторгнення в Україну.

Однак це поки неофіційна інформація. Проте для візиту розглядаються два міста - Варшава і Жешув.

"Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію по Україні", — повідомляє видання.

Мирний план України може включати 10 пунктів, в який входить питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців, а також нові гарантії безпеки для України в рамках євроатлантичних інститутів, йдеться в статті.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", — сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував американський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

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