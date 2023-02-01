glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зеленський у Польщі може зустрітися з Байденом і Дудою: ЗМІ назвали терміни

1 лютого 2023, 10:30
Для візиту розглядаються два міста - Варшава і Жешув, пишуть польські ЗМІ.
Зеленський, Байден
Володимир Зеленський може зустрітися з Джо Байденом у Польщі / t.me/V_Zelenskiy_official

У Польщі може пройти зустріч президентів Володимира Зеленського, Джо Байдена та Анджея Дуди.

Лідери держав можуть провести саміт наприкінці лютого, пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичні джерела.

Зустріч може відбутися наприкінці лютого приблизно на річницю російського вторгнення в Україну.

Однак це поки неофіційна інформація. Проте для візиту розглядаються два міста - Варшава і Жешув.

"Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію по Україні", — повідомляє видання.

Мирний план України може включати 10 пунктів, в який входить питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців, а також нові гарантії безпеки для України в рамках євроатлантичних інститутів, йдеться в статті.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", — сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував американський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

Інші новини:

Володимир Зеленський Джо Байден Анджей Дуда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:06

У путінській Росії суд "виписав" Невзорову вісім років за "фейки" про російську армію

11:55

"Путін зупиниться там, де отримає по зубах": РФ знов піде на Київ за однієї умови – військовий ЗСУВідео

11:53

СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова: ексміністр назвав причинуВідео

11:51

"Це огидно!": у Росії лютують через ставлення Лорак до війни в УкраїніВідео

11:39

Загроза наступу РФ з півночі: політолог розкрив несподіваний сценарійВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:37

СБУ проводить обшуки вдома у Коломойського

11:34

Як змусити орхідею цвісти повторно: знадобляться лише три шматочки льоду

11:23

Їм судилося підкорювати вершини: люди з якими іменами приречені на карколомний успіхВідео

11:12

Російському фігуристу загрожує ампутація майже всіх кінцівокВідео

Реклама
11:06

Астролог розповів, як змінити своє життя в лютому: що можна і не можна робитиВідео

11:03

"Блювати тільки й хочеться!": Бузова облажалась, показавши свої форми в купальникуВідео

10:59

Фінансовий гороскоп на лютий 2023 від Росса: буде 3 дні, в які не можна нічого робити з грошимаВідео

10:32

Чому раніше люди були змушені спати окремо, а тепер це стало нормоюВідео

10:30

Зеленський у Польщі може зустрітися з Байденом і Дудою: ЗМІ назвали терміниВідео

10:29

6 предметів, які ні в якому разі не повинні бути на кухонному столі: краще їх прибрати

10:04

Обраний президент Чехії підтримав членство України в НАТО одразу після війни

09:59

Готовий стати посередником між Україною та РФ: прем’єр Ізраїлю зробив несподівану заявуВідео

09:46

Під Вугледаром ЗСУ розбили частини "елітної" бригади морпіхів РФ – ISWВідео

09:34

"Це єдиний плацдарм": експерт спрогнозував, з якого напрямку війська РФ можуть піти у новий наступВідео

09:29

Душі будуть з'єднуватися на небесах: любовний гороскоп від Влада Росса на лютий 2023

Реклама
09:21

Позначки на упаковках про все розкажуть: як правильно вибирати продукти

09:18

Гороскоп на лютий-2023: що чекає на кожного в кар'єрі, фінансах і коханніВідео

08:50

"Якщо Путін переможе, він не зупиниться": ексгенсек НАТО сказав, коли чекати нового наступу військ РФВідео

08:45

Застали зненацька: як висушити волосся, коли раптово відключили світло

08:40

Орбан влип у новий скандал: заявив, що Угорщина на сході межує з "росіянами"Відео

08:18

Нардеп Балога хоче домовлятися з ПутінимПогляд

07:59

"Хочемо розпочати цю дискусію": посол заявив, що лише ядерний статус може дати гарантію безпекиВідео

07:50

Дуда порадив Зеленському ідеальне місце для підписання капітуляції РФ

07:41

Іменини в лютому 2023: хто буде іменинником

07:34

Винищувачі для України: у Франції назвали три умови для передачі військової авіації

07:21

Компанія із США запропонувала Україні ударні дрони за один долар - WSJ

07:19

Гороскоп на сьогодні 1 лютого: Козерогу - корисливі люди, Скорпіону - зрада на роботіВідео

06:46

Будуть ракети дальністю до 150 км: США готують новий пакет допомоги Україні на понад $2 млрд - ЗМІ

06:30

Гороскоп на лютий 2023: Козерогам - гроші, Дівам - конфлікти на роботіВідео

06:14

Коли Росія збирається йти в наступПогляд

05:51

Гороскоп на лютий 2023 для Терезів: астролог назвала дати суперперіоду в життіВідео

05:30

Гороскоп на лютий 2023 для Водоліїв: що принесе останній місяць зимиВідео

04:20

"Росія робитиме всі бридкості, на які здатна": політолог розкрив сценарій наступу РФВідео

03:50

Україна задубіє: з'явився крижаний прогноз з лютими морозами до - 21°Відео

03:20

Чому в омлет не можна додавати молоко: рецепт незабутнього сніданку, який готуємо неправильноВідео

Реклама
03:13

"Шукаю чоловіка для утіх": повністю роздягнена Волочкова викликала ступор у росіянВідео

02:40

Навіщо одягати колготки на швабру: прибирати стане набагато легше

02:05

Політолог і боєць ЗСУ оцінив, чи великі шанси на повторний наступ ворогів на Київ

01:30

Трусики виявилися зайвими: Демі Роуз в ліфі від українських дизайнерів посвітила оголеними вигинами

00:51

Чому 1 лютого не можна пити чай самому: прикмети і важливі заборони дняВідео

31 січня, вівторок
23:59

"Ситуація дуже складна": в ГУР попередили про активну фази війни у наступні два місяціВідео

23:50

"У найближчі два-три тижні": Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалаціїВідео

23:34

Вибираємо якісний чай: секрети виробників напою, про які ви не знали

23:26

Ракетний удар по Сумщині: будівля зруйнована, є постраждаліВідео

23:05

Як відучити кота дерти диван і шпалери: способи, які швидко допоможуть господареві і вихованцеві

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти