Зеленський прилетів у Швейцарію: президент розкрив плани поїздки

У Давосі Зеленський проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції.

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Зеленський прилетів у Швейцарію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter/ignaziocassis

Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії із робочим візитом, де зустрінеться із лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

У своєму Telegram-каналі президент Зеленський повідомив, що у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані Президенткою Віолою Амхерд.

"Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення. Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України", - зазначив президент. відео дня

У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

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