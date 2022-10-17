Поки не в полоні: з'ясувалося, чим займається "мобілізований" Гіркін

З'ясувалося, чим займається "мобілізований" Гіркін / скріншот

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який нібито пішов в один з добровольчих батальйонів РФ для війни проти України, поки знаходиться на російській території.

Терорист нібито в РФ займається підготовкою найманців або мобілізованих, розповівши журналіст Денис Казанський в ефірі телемарафону.

"Ну, він не одноразово принаймні стверджував, що він хоче брати участі в бойових діях. Тобто, очевидно, все виглядає так, що він нарешті допитався, тобто він постійно про це говорив, І ось його нарешті взяли",-зазначив він.

Журналіст додав, що питання в тому, в якій якості Гіркіна взяли брати участь у війні проти України, оскільки сам він з цього приводу нічого не написав.

"...але в інших "Телеграм" - каналах повідомляється, що він поки фізично не в Україні, тобто його не відправляють на окуповані території, і він займається нібито в самій Росії підготовкою ось цих, я так розумію, або мобілізованих, або найманців...", - поділився Казанський.

Нагадаємо, що за передачу в український полон колишнього ватажка бойовиків " ДНР " Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) обіцяно грошову винагороду в розмірі 100 тисяч доларів. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше стало відомо, що терорист Гіркін-Стрєлков перестав виходити на зв'язок з 10 жовтня. Пропагандисти РФ сказали, що Гіркін, мовляв, пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів". Нібито він навіть влаштувався "начальником штабу або заступником комбата".

Пізніше дружина Гіркіна-Стрєлкова повідомила, що він відправився воювати. Вона показала фото Гіркіна у військовій формі перед відправкою в Україну. За словами дружини, скоро терорист Стрєлков повинен вийти на зв'язок.

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