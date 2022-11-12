Проїхав 7000 км, щоби померти: ЗСУ ліквідували футболіста-окупанта з Росії

Бімба Циденжапов ліквідований в Україні / Фото УНІАН, росЗМІ

Збройні Сили України ліквідували окупанта із Забайкалля Бимбу Циденжапова. 22-річний загарбник служив у 40-й окремій Краснодарсько-Харбінській бригаді морської піхоти у званні матроса.

Циденжапов народився в селищі Могойтуй, що розташоване у понад 7000 км від Ураїни.

У 2017 році закінчив Могойтуйську школу, був призером регіональних, окружних змагань з легкої атлетики та футболу, неодноразово отримував звання "Кращий бомбардир". Після закінчення школи вступив до Читинського училища олімпійського резерву на відділення "Футбол", пишуть росЗМІ.

У 2018 році його призвали на службу в армію, яку він проходив у Владивостоці в 103-й окремій Гвардійській бригаді морської піхоти. Під час проходження строкової служби двічі воював у Сирії. Брав участь у параді в Москві 9 травня 2022.

Циденжапов був ліквідований 15 жовтня в Україні. Путін своїм указом вирішив посмертно нагородити окупанта орденом Мужності посмертно.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Романа Байбородіна з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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