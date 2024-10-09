Засідання 'Рамштайн' можуть перенести через ураган: у Пентагоні розкрили деталі

Президент Джо Байден більше не їде до Німеччини для участі в контактній групі з питань оборони України.

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Сабріна Сінгх сказала, що обговорюється можливість перенесення зустрічі "Рамштайн" / Колаж: Главред, фото: defense.gov, t.me/osirskiy

Президент США Джо Байден не поїде на зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині, яка запланована на суботу, 12 жовтня. У Пентагоні обговорюють можливість перенесення засідання. Про це заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Плани Байдена змінилися у зв'язку з ураганом, пише Голос Америки.

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде в Рамштайн для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра [оборони]", - зазначила вона.

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Відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки що немає остаточного рішення.

"Ми тільки зараз це з'ясовуємо. Тому коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тому ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала прессекретарка.

Зустріч у форматі "Рамштайн" - що про неї відомо

На 12 жовтня в Берліні заплановано зустріч у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський після тижневого візиту до США зробив заяву, що чекає від "Рамштайн" дечого "особливого".

ЗМІ писали, що на засіданні Зеленський презентує свій План перемоги, а з боку США і союзників очікують на "нові кроки в підтримці України".

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Зокрема, за інформацією Bloomberg, перед засіданням відбудеться зустріч глав США, Франції та Великої Британії з українським президентом. Очікується, що Байден разом із Макроном, Шольцом і Стармером дадуть "потужний сигнал" щодо військової та фінансової допомоги.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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