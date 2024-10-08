'Рамштайн' у Німеччині: Байден різко змінив плани на поїздку

Адміністрація президента США спостерігатиме за підготовкою заходів щодо загрози урагану "Мілтон".

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Байден не їде у Німеччину, де пройде новий Рамштайн / Колаж: Главред, фото: ОП, Білий дім

Американський президент Джо Байден відклав свою заплановану поїздку до Німеччини, де мав дати "потужний сигнал Києву" перед засіданням у форматі "Рамштайн".

Як повідомляє пресслужба Білого дому, плани президента неочікувано скорегував ураган "Мілтон".

"Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану Мілтон та реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Гелен на південному сході країни", — ідеться у повідомленні. відео дня

Рамштайн у Німеччині - чого чекати

Цього місяця у Берліні пройде нова зустріч у форматі "Рамштайн", а проте з участю лідерів держав. Зеленський після тижневого візиту до США зробив заяву, що, мовляв, чекає від "Рамштайну" дечого "особливого".

Водночас ЗМІ писали, що на засіданні Зеленський представить свій План перемоги, а з боку США і союзників очікуються "нові кроки у підтримці України".

Зокрема, за інформацією Bloomberg, перед засіданням пройде зустріч глав США, Франції та Великої Британії з українським президентом. Очікується, що Байден разом з Макроном, Шольцом та Стармером дадуть "потужний сигнал" щодо військової і фінансової допомоги.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Військова допомога з боку НАТО / Інфографіка: Главред

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