Буде потужний сигнал Києву: що станеться перед 'Рамштайном'

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу.

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Перед Рамштайном Україні дадуть потужний сигнал / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

У Берліні відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. Перед цим лідери країн проведуть зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме в суботу в Берліні лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України. Після цього Макрон, Шольц, Байден і Кір Стармер вирушать на авіабазу в Рамштайні для додаткових переговорів.

Союзники дадуть Україні потужний сигнал про те, що фінансова та військова допомога Києву триватиме. Також планується вивчити шляхи забезпечення справедливого і стійкого миру для України.

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Очікується, що Німеччина може оголосити на зустрічі про надання додаткового пакета військової допомоги.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, що Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Міністр оборони країни Рубен Брекелманс повідомив, що перші голландські F-16 доставили в Україну. Решту літаків він обіцяє передати Україні в найближчі місяці - це терміново необхідно для України.

Костянтин Криволап повідомив, що Україна отримала потужну зброю. Він розповів, що атаку на Торопець не треба розглядати як одноразову акцію. Росіяни демонструють нездатність захистити свої військові об'єкти. Існує три групи об'єктів у Росії, які можуть опинитися під ударом українських дронів і ракет.

У ЗМІ повідомили, що Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії. Такі чутки з'явилися після того, як українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання.

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