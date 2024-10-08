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Путін вивів комплекс "Ярс" на чергування спеціально до "Рамштайну": що це означає

Яна Ставська
8 жовтня 2024, 15:35
1409
Експерт назвав чергову витівку Кремля "політичним блефом".
Ярс
Ярс вивели на бойове чергування / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Експерт Дмитро Снєгирьов звернув увагу, що виведення росіянами на бойове чергування ядерного комплексу "Ярс" збіглося не тільки з днем народження Путіна (7 жовтня), а й з новим засіданням "Рамштайн". Втім, вважає Снєгирьов, це все ще "політичний блеф" Кремля.

У своєму блозі на Главреді експерт зауважив, Кремль не полишає намірів і надалі використовувати ядерний шантаж — вже як елемент диктату.

"На тлі того, що ядерну доктрину Російської Федерації двічі поставили під сумнів, у Кремлі вирішили витягнути ще один "джокер" з Ярсом", — пояснив Снєгирьов.

відео дня

Понад те, у березні Росія звітувала про успішне випробування "Ярсу", що теж збігалося з засіданням "Рамштайну".

"2 березня вони (росіяни, - Главред) провели начебто успішне випробування Ярсу, яке так само було елементом військово-політичного тиску напередодні чергового "Рамштайну". Тому ситуація з "Ярсом" має таку ж мотивацію, оскільки під час зустрічі у "Рамштайні" мають прозвучати чіткі відповіді щодо ключового питання – участі України в НАТО", — наголосив експерт.

Снєгирьов зауважив, що на сьогодні питання обговорення можливої участі України в НАТО вже перейшло у практичну площину, що Москві, очевидно, не подобається.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Комплекс Ярс - що відомо

Як писав Главред, Росія у понеділок, 7 жовтня, вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Подія збіглася у часі з днем народження диктатора Володимира Путіна.

"Ярс" нібито уражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Вибухова міць еквівалентна начебто мільйону тонн.

Нове стратегічне озброєння поставили на чергування у Новосибірську, куди, до речі, неодноразово "прилітало" по військових обʼєктах невідомими дронами.

Путін вивів комплекс
Ярс - характеристики / Інфографіка Главреда

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