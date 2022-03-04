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Російський олігарх родом з України був знайдений повішеним у Британії - ЗМІ

4 березня 2022, 11:20

На душевний стан Михайла Уотфорда могла вплинути ситуація в Україні. При цьому його соратники і друзі кажуть, що смерть чоловіка виглядає підозрілою.

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Михайло Уотфорд був знайдений мертвим у своєму гаражі / Фото flickr.com, nypost.com

Російський олігарх Михайло Уотфорд був знайдений повішеним 28 лютого в своєму маєтку в графстві Суррей на півдні Англії.

Влада заявила, що обставини смерті 66-річного Уотфорда не виглядають підозрілими, але назвала це "незрозумілим", пише New York Post.

Уотфорда знайшли в гаражі.

Його соратники і друзі кажуть, що смерть Уотфорда виглядає підозрілою після замаху на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля на території Великої Британії.

"На його душевний стан могла вплинути ситуація в Україні. Час його смерті й вторгнення в Україну, безумовно, не був випадковим", — заявив друг сім'ї.

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Уотфорд - батько трьох дітей. Народився в Україні. Його справжнє ім'я Михайло Толстошея, він змінив прізвище після того як переїхав до Великої Британії.

Він жив в особняку в Сурреї зі своєю дружиною-естонкою Джейн після того, як вони переїхали з Лондона.

Уотфорд сколотив свої статки на видобутку нафти і газу в 90-ті, а на початку "нульових" емігрував до Британії.

Як повідомляв Главред, в Ленінградській області знайдено тіло заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки. Він залишив передсмертну записку. Про смерть чиновника стало відомо 25 лютого.

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