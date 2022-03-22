Путін змінив тисячу охоронців, кухарів і прислуги через страх отруєння

Російський президент панічно боїться змови і можливості свого вбивства.
Президент РФ Володимир Путін панічно боїться бути отруєним, тому проводить масові чистки серед свого оточення.
Як пише американське видання The Daily Beast, господар Кремля замінив близько 1000 співробітників з числа свого особистого оточення - сюди потрапили кухарі, охоронці і прислуга.
Відзначається, що російський президент панічно боїться змови і можливості свого вбивства.
Додамо, що за даними одного з оперативників Головного управління зовнішньої безпеки Франції, зараз на столах керівників розвідувальних органів низки країн вже лежить план з фізичної ліквідації Путіна.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.
Про це йдеться в доповіді розвідувального управління Міністерства оборони США.
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