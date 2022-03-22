Путін змінив тисячу охоронців, кухарів і прислуги через страх отруєння

Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін панічно боїться бути отруєним, тому проводить масові чистки серед свого оточення.

Як пише американське видання The Daily Beast, господар Кремля замінив близько 1000 співробітників з числа свого особистого оточення - сюди потрапили кухарі, охоронці і прислуга.

Відзначається, що російський президент панічно боїться змови і можливості свого вбивства.

Додамо, що за даними одного з оперативників Головного управління зовнішньої безпеки Франції, зараз на столах керівників розвідувальних органів низки країн вже лежить план з фізичної ліквідації Путіна.

читайте такожПутін замкнувся в бункері через страх замаху: інсайдери розповіли про паніку в Кремлі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.

Про це йдеться в доповіді розвідувального управління Міністерства оборони США.

Читайте ще: