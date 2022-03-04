"200 років будуть згадувати з прокляттями": путінський олігарх Дерипаска засудив обстріл Росією Запоріжської АЕС

Олег Дерипаска / Reuters

Російські загарбники в ніч з четверга на п'ятницю, з 3 на 4 березня, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію в місті Енергодар. І через це виникла небезпека ядерного витоку. Як повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, атаку окупантів на ЗАЕС засудив і наближений до Путіна мільярдер Олег Дерипаска.

Олігарх зайвий раз нагадав, що на території України є не тільки законсервована після аварії в квітні 1986 року Чорнобильська атомна електростанція, а й ще 15 атомних енергоблоків і три сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Будь-який інцидент на цих об'єктах в Україні та Європі будуть згадувати нам (Росії – Главред) ще років 200 з прокляттями", - сказав Дерипаска.

Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська Рф обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону, тривають запеклі бої.

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Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".