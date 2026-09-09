Долар і євро раптово злетіли: новий курс валют на 10 вересня

Національний банк оголосив про суттєве послаблення національної валюти.

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Курс валют в Україні на 10 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 10 вересня

Як змінився курс євро

Скільки коштуватиме польський злотий

На четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 10 вересня встановлено на рівні 44,65 грн/дол. Напередодні, 9 вересня, американська валюта коштувала 44,47 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 18 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 10 вересня становить 51,99 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 51,64 грн/євро. За добу курс євро зріс приблизно на 35 копійок.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 10 вересня встановлено на рівні 12,05 грн/злотий. Напередодні, 9 вересня, злотий коштував 11,96 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подорожчала приблизно на 9 копійок.

Що буде з курсом валют у вересні - прогноз експерта

Різкого стрибка курсу долара в Україні на початку вересня не очікується. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, американська валюта перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а євро - 51-52,5 грн.

За словами експерта, на міжбанківському валютному ринку збережеться високий попит з боку імпортерів. У перший тиждень вересня він може на 15-20% перевищувати пропозицію.

Водночас Національний банк компенсуватиме дефіцит валюти за допомогою інтервенцій.

"Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - пояснив Лєсовий.

При цьому експерт радить українцям не поспішати скуповувати валюту, оскільки різкого стрибка курсу на початку вересня він не очікує.

Фінанси в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, клієнтка ПриватБанку поскаржилася на тривале очікування повернення коштів після збою під час оплати карткою в терміналі. Інцидент стався 6 серпня, покупку довелося оплатити повторно, а у банку ймовірні терміни повернення називалися від 45 до 120 днів.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про призначення одноразової допомоги для прифронтових сімей у межах підготовки до опалювального сезону. Він також зазначив, що одноразова допомога 19 400 грн надаватиметься насамперед вразливим категоріям населення.

Національний банк України оновив офіційні курси валют на початку вересня. За даними на 9 вересня, долар встановлено на рівні 44,46 грн, євро - 51,63 грн, а польський злотий - 11,96 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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