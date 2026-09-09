Остапчук, який виїхав з України, відреагував на удар РФ по телеканалу "Ми – Україна"

Володимир Остапчук працював на телеканалі ведучим ранкового шоу.

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Остапчук, який виїхав з України, відреагував на удар РФ по телеканалу / колаж: Главред, фото: instagram.com, t.me/V_Zelenskiy_official/vova_ostapchuk,

Коротко:

Остапчук працював на телеканалі до травня 2026 року

Дружина Остапчука підтримала колишніх колег чоловіка

Український ведучий і шоумен Володимир Остапчук, який зараз перебуває в Канаді, прокоментував російський удар по будівлі телеканалу "Ми – Україна" у Києві. Раніше він працював там ведучим ранкового шоу.

Про наслідки атаки Остапчук розповів у Instagram, опублікувавши фото пошкодженої студії. За його словами, саме в цьому павільйоні він працював близько півтора року - до травня 2026 року.

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"Ось так тепер виглядає павільйон, у якому я працював 1,5 року до травня цього року та вів ранкове шоу. Журналістів забрала "швидка". Співчуваю всій команді", - написав шоумен.

Підтримала колишніх колег чоловіка і його нинішня дружина, блогерка Катерина Остапчук. Вона також поділилася своїми спогадами про телеканал.

"На цьому каналі Вова працював понад 1,5 року і припинив роботу перед переїздом. Саме там відбувалися зйомки ранкового шоу. Я була там безліч разів. Жах. Співчуття всій команді каналу", - написала Катерина.

8 вересня російський безпілотник влучив у будівлю телеканалу "Ми – Україна" у Києві. Удар стався під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини". У результаті приміщення телеканалу були пошкоджені, виникла пожежа, а серед співробітників були постраждалі.

Атака сталася на тлі масштабного удару Росії по Києву, внаслідок якого було пошкоджено цивільні об’єкти в різних районах столиці.

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Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

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