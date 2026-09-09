Росія готує удар балістикою по заходу України: що відомо про нову ракету та її цілі

Росія планує випробувати нову балістичну ракету дальністю до 800 км. У ГУР попередили про загрозу ударів по заходу України.

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РФ готує удари балістикою по заходу України - що відомо / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які регіони України можуть стати новим напрямком атак

Як Росія використовує збільшення дальності балістики

Яка ціль удару балістикою по заходу України, який готує Росія

Країна-агресорка Росія готується розширити географію балістичних ударів по Україні та випробувати ракету з дальністю до 800 кілометрів, яка потенційно може діставати об'єкти у західних регіонах.

Главред з'ясував, що відомо про нову російську балістику.

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Росія планує випробувати балістичну ракету дальністю до 800 кілометрів

Заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО повідомив про комплексну зміну характеру російського повітряного терору. За його оцінкою, Москва не просто продовжує масовані ракетно-дронові атаки, а поступово збільшує їхню інтенсивність, намагаючись завдати Україні не лише військових втрат, а й створити масштабні соціально-економічні проблеми.

"За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", - повідомив Вадим Скібіцький.

У розвідці зазначили, що збільшення дальності балістичних засобів є одним із напрямків, які Кремль розглядає як спосіб посилити тиск на український тил. Скібіцький уточнив, що в процесі випробувань нової балістики російські військові можуть не обмежитися полігонами або умовними цілями, а використати реальну війну для бойової перевірки характеристик ракети.

"Під час вказаних випробувань балістики росіяни можуть намагатися уразити об'єкти на заході України", - попередив заступник начальника ГУР МО України.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Скільки ракет Росія виготовляє на місяць

Окремим фактором загрози є те, що Росія паралельно намагається збільшити самі обсяги виробництва ракетного озброєння. У ГУР зазначали, що за основними типами ракет Москва виконує виробничі плани на рівні 110–120%, а за окремими позиціями фактичний випуск перевищує заплановані показники ще суттєвіше.

"Ті ракети Х-101, які в них не спрацьовують під час пуску, повторно відправляють на виробництво, щоби перевірити і усунути технічні проблеми", - сказав Скібіцький.

Х-101 / Інфографіка: Главред

За наведеними даними, у липні план виробництва Х-101 було виконано на 140%, "Калібрів" - на 111%, а ракет Х-35 - на 200%. На серпень планувалося виробити 72 ракети Х-101, тоді як у липні за аналогічного плану фактичний випуск становив 87 одиниць. Для "Калібрів" план на серпень складав 26 ракет, а в липні замість запланованих 26 було виготовлено 29.

ГУР також фіксує нарощування запасів балістичних ракет. За словами Скібіцького, станом на 5 серпня запас ракет 9М723, виділений для відповідного угруповання російських військ, становив близько 130 одиниць. При плановому місячному показнику в 60 ракет у липні російська промисловість виготовила 65 таких боєприпасів.

Крім балістичних систем, Росія продовжує розширювати спектр інших засобів повітряного нападу. Серед нових зразків, на які звертає увагу українська розвідка, названі баражуючі боєприпаси "Бандероль" і "Дань-Т", які спочатку запускалися з вертольотів, а тепер російські військові відпрацьовують також їхній запуск із літаків.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Окремо в російському арсеналі з'явився "Циркон", а модернізований "Онікс", який раніше орієнтувався насамперед на морські цілі, отримав збільшену дальність і потужнішу бойову частину та тепер може застосовуватися для ураження наземних об'єктів.

Які регіони України можуть стати новим напрямком атак

Генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України", військовий експерт Ігор Романенко вважає, що Росія справді працює над подальшою модернізацією "Іскандера-М". За його словами, ще на ранніх етапах російська сторона декларувала значно більші можливості цієї системи, ніж фактичні характеристики, які підтверджувалися її застосуванням.

"Зазвичай для нагнітання страху та демонстрації важливості власних розробок росіяни показують максимальні можливості зброї, якої ще насправді не мають, але потім поступово досягають потрібного результату", - пояснив Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua.

Романенко також описав принцип, який, за його оцінкою, Росія застосовує під час удосконалення різних засобів повітряного нападу. Йдеться про можливість змінювати співвідношення палива та бойового оснащення залежно від конкретного завдання, що дозволяє коригувати можливості однієї платформи.

"Це робиться для того, щоб мати змогу комбінувати характеристики одного й того ж засобу атаки. Наприклад, зменшувати бойову частину і додавати більше палива - тоді засіб летить на більшу відстань. Або ж навпаки: палива обмаль, але бойова частина потужніша. Такі засоби використовують для ударів по цілях біля лінії фронту. Все залежить від конкретного завдання ворога", - пояснив генерал-лейтенант.

Окремо Ігор Романенко вказав, що концентрація російських атак лише на Києві та Одесі не означає відмови Кремля від інших напрямків. За його оцінкою, західні області мають для противника окреме стратегічне значення через концентрацію ресурсів і виробничої інфраструктури.

"Вони намагатимуться завдавати ударів і по західних регіонах, оскільки чудово розуміють, що більшість наших ресурсів та виробничих потужностей розташовані там. Противник проводить розвідку і розглядає їх як ціль. До цього потрібно готуватися", - констатував Ігор Романенко.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Росія може використовувати бойові пуски для випробування модернізованих ракет

Водночас Ігор Романенко не виключив, що нові або модернізовані версії ракет можуть перевірятися безпосередньо під час атак на Україну. Він нагадав, що Росія вже застосовувала схожий підхід щодо інших видів озброєння, коли експериментальні зразки поступово переходили до регулярнішого використання.

"Експериментально росіяни можуть завдавати таких ударів. Тут усе залежить від того, як наші сили ППО працюватимуть на упередження, для цього потрібні відповідні засоби протидії. Пригадайте, як рік тому відбувалися випробування реактивних "Шахедів": росіяни робили пробні пуски й проводили бойові випробування", - сказав він.

Генерал-лейтенант пов'язав проблему нових ракет із необхідністю швидше реагувати на розвиток російських технологій. За його словами, зволікання з адаптацією систем протидії може дозволити ворогу масштабувати нові засоби ще до того, як Україна виробить ефективну відповідь.

"Нам потрібно активніше зупиняти або принаймні сповільнювати ці процеси. Наразі маємо неприємний результат - частка реактивних безпілотників під час повітряних ударів вже перевищує половину від загальної кількості", - констатував Ігор Романенко.

Як Росія використовує збільшення дальності балістики

Військовий експерт Ігор Романенко також пояснив головну військову перевагу ракет із більшим радіусом дії. Йдеться не лише про додаткову відстань до цілі, а й про зміну географії розташування самих пускових комплексів, які противник може тримати далі від українських засобів ураження.

"Збільшують об'єми, в яких можна нести паливо. А більше палива означає й більшу відстань", - пояснював Ігор Романенко в коментарі 24 Каналу.

За словами генерал-лейтенанта, заяви російської пропаганди про можливість досягнення дальності у тисячу кілометрів можуть бути перебільшеними. Водночас навіть підтверджене зростання характеристик створює для України додаткові проблеми, оскільки противник отримує ширший вибір районів для розміщення мобільних пускових установок.

"Будь-яка модернізація цих засобів повітряного нападу призводить до погіршення ситуації для нас. Треба передбачати дії на упередження, щоб ефективно боротися з такими засобами", - наголосив Ігор Романенко.

Чим далі від лінії фронту Росія може тримати пускові комплекси, тим складніше українським силам виявляти їх і завдавати ударів. Водночас Сили оборони вже полюють на такі системи та знищують їх у разі встановлення точного місця розташування.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Які типи балістичних ракет РФ використовує для ударів по Україні

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак звертає увагу, що проблема не обмежується появою однієї модернізованої ракети. За його оцінкою, Росія паралельно нарощує виробництво та вдосконалює одразу кілька категорій балістичного озброєння.

"Для атак по Україні Росія використовує щонайменше сім типів балістичних ракет до комплексу "Іскандер-М" та значно нарощує їх запаси", - повідомив Валентин Бадрак.

Аналітик у коментарі УНІАН також наголосив на інтенсивності застосування такого озброєння. За його оцінкою, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет різних типів, що стало рекордним зафіксованим показником.

"Найнебезпечнішими залишаються ракети "Іскандер-М", адже їхня бойова частина значно важча, ніж у "Циркона" чи зенітних ракет С-300/С-400", - зазначив Валентин Бадрак.

С-400 / Інфографіка: Главред

За його словами, Росія також працює над модернізацією ракет 9М723 для "Іскандерів", а в російських повідомленнях уже фігурували значно більші показники дальності. Окремо Бадрак згадав модернізовану крилату ракету 9М729 для "Іскандера-К" та дані американської розвідки про здатність окремих російських ракет змінювати траєкторію.

Росія залучила десятки заводів до виробництва "Іскандерів"

Разом із появою нових модифікацій посилюється і промислова база російської ракетної програми. Українська розвідка приділяє особливу увагу виробничому ланцюгу ракет 9М723, оскільки саме його розширення дозволяє РФ підтримувати високі темпи випуску навіть під санкційним тиском.

"Нещодавно відомство розкрило дані про тридцять п'ять заводів агресора, які залучені до виробництва 9М723 "Іскандер-М", та виявило понад сто сімдесят імпортних складників у цих боєприпасах", - повідомлялося за даними воєнної розвідки.

За поточними оцінками, російська промисловість здатна щомісяця виготовляти близько 60 ракет "Іскандер-М". Поява модифікацій зі збільшеним радіусом дії додатково змінює характер загрози, оскільки противник отримує можливість обирати безпечніші для своїх пускових комплексів райони.

"Збільшена дальність польоту дає окупантам змогу ховати пускові платформи далеко в тилу, дістаючи об'єкти в глибині українських регіонів", - зазначається в оцінках щодо модернізованої ракети.

Для західних областей це означає розширення потенційних напрямків атак. Одним із ключових завдань України та партнерів залишається перекриття каналів постачання закордонної мікроелектроніки, необхідної для виробництва сучасних російських ракет.

Що відомо про попередні модернізації ракет "Іскандер"

У медіа також поширювалася інформація про інший модифікований варіант ракети під назвою "Іскандер-1000". Водночас підтверджень її бойового застосування на полі бою наразі немає. Авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що "Іскандер-1000" не слід автоматично розглядати як повністю новий ракетний комплекс. За його оцінкою, йдеться насамперед про модифікацію вже існуючого "Іскандера-М".

Експерт оцінює дальність базового "Іскандера-М" приблизно у 390 кілометрів, тоді як модернізований варіант може долітати приблизно на 550 кілометрів.

"Це приблизно на 30% більше, що призведе до збільшення ширини території, яка перебуває під загрозою. Якщо йдеться про пуски таких засобів, то вони зможуть діставати набагато далі вглиб території України від точок запуску з території Росії", - зазначив Богдан Долінце.

Одним зі способів отримання такого результату може бути збільшення розмірів двигуна та запасу палива.

"Щодо пускової установки, то, найімовірніше, вона залишилася без змін або не потребувала серйозних доопрацювань", - додав Богдан Долінце.

Долінце не очікує кратного збільшення виробництва саме модернізованої версії. За його словами, темпи випуску таких ракет можуть залишатися на рівні кількох десятків одиниць щомісяця.

"Якщо говорити про потужності з випуску таких оновлених ракет, то йтиметься про ті самі обсяги, що й раніше у випадку з ракетами типу "Іскандер". Тобто це кілька десятків одиниць на місяць - десь від 30 до 40", - розповів Богдан Долінце.

"Іскандер-1000" / Інфографіка: Главред

На думку Богдана Долінце, для Києва принципова різниця між базовим "Іскандером" і ракетою зі збільшеною дальністю може бути меншою, ніж для тих регіонів, які раніше перебували за межами досяжності стандартної версії. Столиця, за його словами, і без того розташована в зоні потенційного ураження обох типів ракет.

"Єдина відмінність полягає в тому, що в разі використання ракети з більшою дальністю польоту потенційно може збільшитися вага бойової частини", - зазначив Богдан Долінце.

Водночас, за його оцінкою, поки немає підтверджень, що Росія вже перейшла до такого варіанта комплектації. Наразі йдеться про використання бойової частини, співставної з тією, яка застосовується на "Іскандер-М" і може мати вагу до 500 кілограмів.

"Наразі йдеться про використання тієї ж бойової частини, що й на ракетах "Іскандер-М", як правило, вагою до 500 кг", - сказав експерт.

Щодо виявлення та перехоплення ракети зі збільшеною дальністю Долінце не очікує принципової зміни складності. Обидві ракети мають близькі за характером параметри польоту, а основною відмінністю є збільшений двигун і, відповідно, більший запас дальності.

"Збільшення двигуна навіть може полегшити виявлення цієї ракети, оскільки фізично вона буде довшою", - зазначив Богдан Долінце.

Чи може Україна збивати нові "Іскандери"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап також не вважає появу "Іскандера-1000" фактором, який автоматично означає принципову зміну можливостей російської балістики щодо прориву протиповітряної оборони. Водночас збільшення дальності може бути важливим насамперед через зміну географії розміщення пускових установок.

"Що стосується складності збиття нової ракети, то тут принципових змін немає, оскільки ця ракета так само летить квазібалістичною траєкторією на середній висоті близько 50 км, здатна маневрувати в межах 300–400 метрів від основної траєкторії та витримує перевантаження 20–30 g", - зазначив Костянтин Криволап.

За його словами, комплекси Patriot, які перебувають на озброєнні України, можуть супроводжувати такі цілі на значній дистанції, а безпосереднє захоплення цілі для ураження відбувається ближче до точки перехоплення.

"Patriot, які стоять на озброєнні в України, можуть супроводжувати ціль на дистанції близько 100 км, а захоплення для її ураження відбувається приблизно за 25 км", - пояснив Костянтин Криволап.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Водночас Криволап звернув увагу, що для модернізованої ракети може використовуватися оновлена пускова система "Бора-М" із посиленою конструкцією. Проте, за його оцінкою, і в цьому випадку не йдеться про технологічний стрибок, який повністю змінював би принцип боротьби з "Іскандерами".

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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