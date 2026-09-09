Росія визначила нові цілі для ударів по Києву: по чому ціляться реактивні дрони

Реактивні дрони РФ, за даними моніторингових каналів, націлені більш ніж на 20 об'єктів у житлових районах української столиці.

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Удари по Києву - Росія обрала нові цілі для реактивних дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва

Ключові тези:

Росія визначила понад 20 нових цілей у Києві

Йдеться про цивільні АЗС на лівому та правому берегах столиці

Країна-агресорка Росія планує атакувати реактивними дронами понад 20 цивільних автозаправних станцій у Києві. Частина потенційних цілей розташована безпосередньо в житлових кварталах столиці. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар".

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За отриманою каналом інформацією, противник визначив нові об'єкти для можливого застосування реактивних БпЛА. У списку, за даними моніторів, опинилися цивільні заправні комплекси на обох берегах Києва.

"За отриманою інформацією, ворог запланував ураження, за допомогою реактивних БпЛА, понад 20 цивільних автозаправних станцій (АЗС) у столиці. Визначені заправки, як на лівому так і на правому березі столиці, основна частина яких перебуває в житлових кварталах", - повідомили аналітики.

Ззаначається, що Росія останні два місяці системно атакує паливну інфраструктуру України. У прифронтових і прикордонних регіонах під удари потрапили десятки автозаправних станцій.

За даними моніторингового каналу, на Харківщині зафіксовано понад 10 уражених АЗС. Лише за один день російські дрони атакували одразу три заправки в Харкові.

На Полтавщині зруйновано щонайменше сім об'єктів. В Опішнянській громаді за одну ніч російські "шахеди" повністю знищили місцеві АЗС.

У Запоріжжі та області йдеться приблизно про шість уражених заправок, зокрема про повторні атаки на АЗК безпосередньо в обласному центрі. На Сумщині та Миколаївщині, за даними "єРадар", у кожній області пошкоджено або знищено щонайменше по 4–5 АЗС.

Також відомо про вісім уражених заправок на Дніпропетровщині. Серед них - об'єкти у Дніпрі, Кривому Розі, Нікопольському та Криворізькому районах, які зазнавали повторних атак дронами та артилерією.

У "єРадар" також нагадали про попередження щодо можливої атаки на мережу WOG у Київській області. За даними каналу, у липні 2026 року внаслідок російського удару в Бучанському районі було повністю зруйновано та спалено великий розподільчий центр і складські приміщення, які орендувала та використовувала мережа WOG.

"Коли ми попереджали про загрозу ударів по мережі WOG на Київщині, це не були порожні слова. Ворог планомірно готував удар по столичному регіону, вибираючи найжирнішу і найкритичнішу ціль для максимального деструктивного ефекту", - повідомили автори моніторингового каналу.

За інформацією каналу, об'єкт використовувався для зберігання пально-мастильних матеріалів, а також товарів для WOG Market і WOG Cafe.

На тлі повідомлень про можливі удари по АЗС у столиці "єРадар" закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не перебувати поблизу паливних об'єктів під час атаки.

"Закликаємо всіх і надалі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо поблизу об'єктів критичної та паливної інфраструктури! При перших звуках сирени - негайно в укриття", - закликали вони.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватимуть атаки дронів на Київ - коментар експерта

Росія може ще 2–3 тижні продовжувати інтенсивні атаки дронами на Київ і область, після чого їхня інтенсивність, найімовірніше, почне знижуватися. Військовий оглядач Олексій Гетьман вважає, що постійно підтримувати такий темп ударів окупанти не зможуть. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в етері Ранок.LIVE.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.

Він вважає, що саме характер української відповіді може вплинути на подальші рішення російського командування. Йдеться не лише про захист українського неба, а й про створення для РФ відчутної ціни за систематичні удари по столиці та області.

Гетьман переконаний, що без демонстрації спроможності завдавати ударів у відповідь Москва не матиме достатніх стимулів відмовлятися від нинішньої тактики. Він наголошує на необхідності симетричних або навіть сильніших дій, які могли б змінити розрахунки противника.

"Єдиний спосіб примусити ворога зупинити дроновий терор - це показувати силу, робити щось симетричне і навіть більше. В такому випадку в РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня", - наголосив Гетьман.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко інформував, що внаслідок нічних та денних атак реактивними дронами кількість загиблих у столиці зросла до п'яти осіб. Він також зазначив, що постраждали 23 людини, з яких 14 були госпіталізовані. У Борисполі дворічна дівчинка дістала осколкове поранення ока і була госпіталізована.

Голова Дніпропетровської ОВА Андрій Ганжа повідомив, що внаслідок удару по Дніпру загорілися складські приміщення та приватний сектор. Він уточнив, що пошкоджено понад 10 будинків і госпіталізовано двох людей. За повідомленнями, серед постраждалих - 51-річний чоловік та 52-річна жінка, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що Росія у ніч на 8 вересня атакувала ринок "7 кілометр" під Одесою. Голова ОВА акцентував на тому, що зруйновано павільйони і постраждав 58-річний охоронець. За оновленими даними кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

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