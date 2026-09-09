"Некрасива": Мозгова поділилася одкровенням про життя з Пономарьовим

Продюсерка поділилася архівним фото та відверто розповіла про психологічні наслідки 10-річних стосунків.

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Олена Мозгова - стосунки з Олександром Пономарьовим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

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Які відверті зізнання зробила Олена Мозгова

Як стосунки з Олександром Пономарьовим вплинули на продюсерку

Українська музична продюсерка Олена Мозгова звернулася до своїх підписників в Instagram із відвертим дописом. Вона опублікувала архівне фото та натякнула на складний період життя з Олександром Пономарьовим.

Фото молодої Олени було зроблено в 1994 році, коли їй було 20 років. Мозгова згадала, що на знімку вона ще не усвідомлювала власної привабливості, оскільки ніхто їй про це не говорив. Втім, справжнім випробуванням для її самооцінки та психіки став союз, що розпочався роком пізніше.

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Олена Мозгова в молодості / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Через рік я зустріну людину, яка ще 10 років буде говорити, що я некрасива. І лише через багато-багато років я почую, відчую й усвідомлю, що я все-таки красива. Але… вже не така, як на цій фотографії", - відверто поділилася Олена.

Хоча продюсерка не називає імені колишнього коханого, з огляду на часові рамки та контекст зрозуміло, що йдеться про співака Олександра Пономарьова, з яким вона перебувала у цивільному шлюбі близько 10 років. Раніше зірка вже ділилася спогадами про надмірний контроль, ревнощі та навіть випадки фізичного й психологічного насильства в цих стосунках.

Олена Мозгова зараз / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Продюсерка закликала свою аудиторію не скупитися на теплі слова для близьких, адже це може врятувати чиєсь психічне здоров’я або навіть життя.

"Кажіть своїм близьким і навіть не дуже близьким людям, що вони чудові, що вони красиві, що вони унікальні… І, можливо, ви врятуєте чиєсь життя, або психіку, або просто віру в те, що ви прекрасні!", - підбадьорила аудиторію знаменитість.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

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