Коротко:
- Яке захворювання діагностували у актора
- Як йому вдалося схуднути
Російський актор, путініст Станіслав Дужников, який прославився завдяки ролі Лені з ситкому "Вороніни", схуд на рекордні 100 кілограмів.
Як пишуть російські пропагандисти, актор почав худнути не просто так. За словами актора, вирішальним фактором стали серйозні проблеми зі здоров’ям. Лікарі діагностували у нього ожиріння третього ступеня та цукровий діабет, що змусило його переглянути спосіб життя та серйозно зайнятися собою.
Дужников зазначив, що зосередився на контролі порцій. Основне правило - з’їдати за один прийом їжі рівно стільки, скільки вміщається в долоні.
При цьому артист підкреслив, що не вживав популярних препаратів для схуднення. Однак він визнав, що переніс операцію - але виключно за медичними показаннями, а не заради швидкого результату.
Станіслав Дужников про напад Росії на Україну:
Лужников підтримує терористичне вторгнення РФ у мирну Україну. Актор повторював слова кремлівської методики про "захист мешканців Донбасу", а також вважає так звану в РФ "СВО" обґрунтованим кроком, що дає надію на "мир".
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Про особу: Станіслав Дужников
Станіслав Дужников - російський актор театру, кіно, телебачення та дубляжу, телеведучий. Найбільш відомий за роллю Льоні Вороніна в комедійному телесеріалі "Вороніни", а також за роллю "Бомби" у фільмі Романа Качанова "ДМБ" та Михайла Доценка в серіалі "Каменська".
Підтримує військовий напад Росії на мирну Україну та терориста Путіна.
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