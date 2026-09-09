Леня з серіалу "Вороніни" отримав діагноз невиліковної хвороби та переніс операцію.

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Дужников різко скинув зайві кіло / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Яке захворювання діагностували у актора

Як йому вдалося схуднути

Російський актор, путініст Станіслав Дужников, який прославився завдяки ролі Лені з ситкому "Вороніни", схуд на рекордні 100 кілограмів.

Як пишуть російські пропагандисти, актор почав худнути не просто так. За словами актора, вирішальним фактором стали серйозні проблеми зі здоров’ям. Лікарі діагностували у нього ожиріння третього ступеня та цукровий діабет, що змусило його переглянути спосіб життя та серйозно зайнятися собою.

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Путінський прихильник Дужников схуд на 100 кг / Фото КП

Дужников зазначив, що зосередився на контролі порцій. Основне правило - з’їдати за один прийом їжі рівно стільки, скільки вміщається в долоні.

Путінський прихильник Дужников схуд на 100 кг / Фото КП

При цьому артист підкреслив, що не вживав популярних препаратів для схуднення. Однак він визнав, що переніс операцію - але виключно за медичними показаннями, а не заради швидкого результату.

Станіслав Дужников про напад Росії на Україну:

Лужников підтримує терористичне вторгнення РФ у мирну Україну. Актор повторював слова кремлівської методики про "захист мешканців Донбасу", а також вважає так звану в РФ "СВО" обґрунтованим кроком, що дає надію на "мир".

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що український ведучий і шоумен Володимир Остапчук, який зараз перебуває в Канаді, прокоментував російський удар по будівлі телеканалу "Ми - Україна" у Києві. Раніше він працював там ведучим ранкового шоу.

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Про особу: Станіслав Дужников Станіслав Дужников - російський актор театру, кіно, телебачення та дубляжу, телеведучий. Найбільш відомий за роллю Льоні Вороніна в комедійному телесеріалі "Вороніни", а також за роллю "Бомби" у фільмі Романа Качанова "ДМБ" та Михайла Доценка в серіалі "Каменська". Підтримує військовий напад Росії на мирну Україну та терориста Путіна.

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