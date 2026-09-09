Удар по Новоросійську: Сили оборони добивають фрегат "Адмірал Ессен"

Удар по військовій інфраструктурі Новоросійська завдали оператори Департаменту активних дій ГУР.

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Сили оборони знищують фрегат "Адмірал Ессен" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/DIUkraine

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На палубній надбудові корабля "Адмірал Ессен" спалахнула пожежа

У серпні по фрегату "Адмірал Ессен" також було завдано удару

У ніч на середу, 9 вересня, Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Серед уражених цілей - російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Про результати спецоперації повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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Удар по військовій інфраструктурі Новоросійська завдали оператори Департаменту активних дій ГУР спільно з іншими підрозділами Збройних сил України.

Після удару по фрегату проекту 11356 "Адмірал Ессен" на палубній надбудові корабля спалахнула пожежа.

За даними ГУР, "Адмірал Ессен" - носій крилатих ракет "Калібр", якими Росія регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України.

До речі, у травні та серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України вже завдавали удару по фрегату "Адмірал Ессен".

Інфографіка: Главред

Чому Україна має продовжувати наносити удари по Новоросійську - думка експерта

Як писав "Главред", президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" та експерт з міжнародної енергетичної політики Михайло Гончар заявив, що Україна має можливості суттєво обмежити здатність Росії експортувати нафту та газ, що безпосередньо впливає на фінансування її військових дій. Водночас він наголосив, що такий ефект не буде миттєвим і досягається лише завдяки систематичним і тривалим ударам по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, у разі втрати експортних ринків у РФ виникне проблема надлишку видобутої нафти, оскільки значна частина переробних потужностей уже не функціонує. Через обмежені можливості зберігання це може змусити Росію поступово консервувати свердловини, що, на думку експерта, стане ключовим етапом глибокої енергетичної кризи в країні.

"Це не означає, що потрібно тотально рознести Новоросійськ, Усть-Лугу чи Приморськ. Регулярні прицільні удари призведуть до того, що танкери для завантаження нафтою просто перестануть приходити до Росії, бо ніхто не захоче ризикувати. А ті перевізники, які захочуть ризикувати, вимагатимуть шалені страхові суми та шалені ставки фрахту. І за таких ставок експорт втратить свій бізнес-сенс", - зазначив він.

Удари по Новоросійську - останні новини

Сили оборони України за участю Сил безпілотних систем у ніч на 9 вересня атакували військово-морську базу Новоросійськ у Краснодарському краї.

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора.

Раніше, у липні, Військово-морські сили ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд" поблизу Новоросійська. Українські військові моряки потопили це судно за допомогою морського безпілотного комплексу Sargan-3000.

У ніч на 8 червня дрони атакували російське місто Новоросійськ у Краснодарському краї. Під удар потрапив, зокрема, нафтовий термінал "Шесхаріс".

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Відповідно до Закону України "Про розвідку" здійснює збір, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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