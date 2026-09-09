"Українська" кіста Насті Каменських стала мемом і підірвала соцмережі

Українці обурилися заявою співачки Каменських про те, що українська мова спричинила у неї кісту.

https://glavred.net/starnews/ukrainskaya-kista-nasti-kamenskih-stala-memom-i-vzorvala-socseti-10795313.html Посилання скопійоване

Кіста Насті Каменських стала мемом / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Що сказала Каменських

Чому ця заява приголомшила українців

Українців приголомшило нове інтерв'ю українського дуету - Потапа та Насті Каменських, яке вони дали російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Соцмережі продовжують вирувати, особливо через одну заяву Каменських. Зокрема, співачка заявила, що коли перейшла на українську мову і почала нею розмовляти, у неї з’явилася кіста на голосових зв’язках.

відео дня

"У мене був тур, і я втратила голос. Я навіть пішла до психолога. Я не знала, що з цим робити. І мій психолог сказав мені: повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає українську мову", - розповіла в інтерв’ю співачка.

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Ця заява, звісно, не залишилася без уваги українських користувачів, які висміяли її, зроблену українською співачкою під час війни з Росією.

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Кіста Насті Каменських підірвала соцмережі / Фото Threads

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що популярна українська співачка Анастасія Каменських та її чоловік-продюсер Потап розповіли, чому кілька місяців тому повідомили про розставання як пара.

Раніше також співачка Настя Каменських в інтерв’ю Катерині Гордєєвій зізналася, що не може мати дітей.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред