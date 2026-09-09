"Ніколи у своєму житті": Тіна Кароль повідомила про складне рішення

Співачці довелося скасувати своє грандіозне шоу через ситуацію в столиці.

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Тіна Кароль скасувала концерт у Палаці спорту / фото: instagram.com, Тіна Кароль

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Концерт Тіни Кароль у Палаці спорту не відбудеться

Чому Тіна Кароль вирішила скасувати грандіозне шоу

Українська поп-діва Тіна Кароль звернулася до шанувальників у своєму Instagram і повідомила неприємну новину: її грандіозний концерт "Кохання. Сльози. Маніфест", який мав відбутися 19 вересня у київському Палаці спорту, повністю скасовано.

Співачка записала відео прямо з порожньої арени, де саме цього дня мала розпочатися установка масштабних декорацій. За словами артистки, єдиною та головною причиною такого рішення стала ситуація з безпекою в столиці.

відео дня

Тіна Кароль - підготовка до концерту в Палаці спорту / скріншот із відео

"Це перше в Україні шоу 360: сцена - посеред арени, ви - навколо. Ми будували не декорацію, а ціле місто. Щоб воно з’явилося, потрібні 4 дні монтажу по дванадцять годин і 7 днів репетицій тільки на цій арені. Триста людей живуть цим шоу з червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не замовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ні шоу, ні безпеку", - відверто поділилася Кароль.

Артистка запевнила, що всі кошти за придбані квитки будуть повністю повернуті через квиткового оператора. Крім того, у шанувальників є можливість переоформити квитки на концерт у будь-якому іншому місті в рамках туру, оскільки решта виступів по Україні відбудуться згідно з розкладом. Також Тіна Кароль запропонувала обміняти квитки на нові дати концертів у Києві.

Тіна Кароль - концерт у Києві / скрін з відео

"Я хвилююся. Бо я ніколи в своєму житті не скасовувала концерти. Тим більше у Палаці спорту", - додала Тіна.

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Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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