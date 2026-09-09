"Зараз можу розплакатися": Лілія Ребрик розповіла про свій непростий відпочинок

Лілія Ребрик розповіла про свої переживання.

https://glavred.net/starnews/seychas-mogu-zaplakat-liliya-rebrik-rasskaza-pro-svoy-neprostoy-otdyh-10795283.html Посилання скопійоване

Лілія Ребрик розповіла про свій відпочинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Ребрик, скріншот із відео

Коротко:

Що засмутило Лілію Ребрик

Що вона каже про свій відпочинок

Відома українська актриса Лілія Ребрик поділилася своїми враженнями від поїздки на відпочинок до іншої країни.

Телеведуча розповіла про це телеканалу 1+1.

відео дня

За словами Ребрик, вона повезла своїх дітей на відпочинок. "Сімейна відпустка для мене - це, безперечно, можливість бути разом. Я завжди мріяла, щоб у нас була така традиція, як у мене в дитинстві. Ми чекали літа, чекали поїздки на море, планували її, цілий рік готувалися. І це справді залишається в пам’яті. Це така класна традиція, скарбничка спогадів, яка потім супроводжує тебе по життю", - каже вона.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий з доньками / instagram.com/liliia.rebrik

Крім того, актриса зазначає, що мріє про те, щоб скарбничка вражень її дітей наповнювалася якомога більше. "Ми з чоловіком жартували, що, звісно, троє дітей, і ми їхали відпочивати з дітьми. Адже це не можна назвати спільним відпочинком, бо з трьома дітьми непросто. Але, з іншого боку, ми разом. З огляду на нинішні обставини, це називається "гріх скаржитися", бо ти вивозиш дітей хоча б на тиждень, щоб просто пожити без турбот", - каже вона.

Лілія Ребрик поділилася болючою темою / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Тим часом Ребрик також додала, що їй дуже важко бути за кордоном. "Мене настільки пригнічує перебування за кордоном, що я зараз навіть можу розплакатися. Ти бачиш, як люди безтурботно сміються, як вони мають право жити, радіти, не озираючись назад. Літаки, що літають. І все це, знаєте, коли ти занурюєшся в це, тебе ще більше накриває. Думаєш: "Господи, чому ж наші діти не мають права так радіти?".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що актриса Ірина Гатун відверто зізналася, чому вирішила змінити форму підборіддя. Гумористка розповіла, що особливість зовнішності заважала їй довгі роки, тому вона зважилася на процедуру, щоб позбутися комплексів і почуватися гармонійно.

Раніше також відома українська телеведуча Соломія Вітвицька розсекретила, скільки кілограмів набрала під час вагітності.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Лілія Ребрик Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Одружена з танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У родині Ребрик і Дикого ростуть троє їхніх спільних дочок - Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред