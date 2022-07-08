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"Навіщо мерцеві 300 тисяч рублів?": росіяни активно "косять" від призову в російську армію - Reuters

8 липня 2022, 21:11

Кремль переадресовує всі питання по темі ухилення від призову в Міністерство оборони. Але у військовому відомстві такі питання ніяк не коментують.

Російська армія, ухильник
Російська армія, ухильник / World Armies / disgruntledbaker1 / flickr.com/

За даними юристів і правозахисних груп, в Росії все більше чоловіків призовного віку намагаються уникнути служби в російській армії. Про це йдеться в спеціальному матеріалі, який опублікувало агентство Reuters.

Повідомляється, що люди прямо їдуть з Росії, шукають альтернативні шляхи, а деякі просто ігнорують повістки з військкомату ‒ незважаючи на можливий штраф або тюремний термін до двох років. Одне з джерел розповіло Reuters, що його відмова йти в російську армію викликала проблеми в сім'ї, оскільки його батьки переконані, що військова служба — обов'язок кожного юнака.

Група "Звільнення" надає безкоштовні юридичні консультації для тих, хто хоче уникнути служби в армії. Її спів-керівник Дмитро Луценко проживає на Кіпрі і ділиться, що кількість клієнтів і зацікавлених осіб зросла до 1000 (у порівнянні з двома сотнями людей, які цікавилися цим до 24 лютого ‒ дня початку повномасштабної військової агресії РФ проти України).

Ще одна правозахисна група під назвою " Громадянин. Армія. Закон " зосереджена на радах людям, які шукають альтернативні види військової служби ‒ наприклад, робота в госпіталях, а не безпосередньо в армії. Правозахисники кажуть, що в 2022 році число звертаються до них людей зросла вдесятеро.

"Багато людей просто бояться йти в активно воюючу армію", - пояснює керівник організації Сергій Кривенко.

Юрист Денис Кокшаров, Керівник правового об'єднання" призовник", повідомив ‒ на початку війни кількість звернень зросла на 50% без уточнення цифр. Однак він додав, що пізніше подібні запити стали рідкістю і все більше людей йдуть добровольцями. Різку зміну статистики він пояснив примиренням суспільства з ситуацією і"виявленням патріотизму".

Кремль переадресовує всі питання по темі ухилення від призову в Міністерство оборони. Але там взагалі не відповідають на питання, наскільки поширене ухилення від призову і як воно впливає на боєготовність російської армії.

Reuters отримали дуже красномовну розповідь від 30-річного росіянина, який побажав залишитися анонімним. Йому нібито подзвонили і викликали у військкомат ‒ для уточнення особистих даних. В установі чоловіка розпитували про попередній досвід служби в армії і запропонували 300 тисяч рублів (за нинішнім курсом ‒ 5 тисяч доларів США) на місяць, якщо він погодиться воювати в Україні. Чоловік відхилив пропозицію, аргументувавши його відсутністю належного досвіду і похмуро пожартував ‒ "навіщо мерцеві 300 тисяч рублів?".

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Нагадаємо, ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. В результаті пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

9 травня в російському місті Череповець спалили черговий військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

Переклад: Поліна Панасенко

Автор: Єгор Бунін
мобилизация новини Росії військкомати
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