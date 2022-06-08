Серія 18: у Росії місцеві жителі підпалили військкомат, спалахнув за секунди

У Владивостоці чоловік підпалив військкомат / Скріншот

У Росії невідомий чоловік підпалив військкомат. Це сталося у Владивостоку. Дерев'яна споруда спалахнула за секунди. Про це повідомляється у Telegram-каналі Amur Mash.

Місцевий житель прийшов до військкомату Ленінського та Фрунзенського районів. Він облив ганчірку займистою рідиною, підпалив та кинув до дверей.

Чоловіку вдалося втекти, його розшукують силовики.

На місці події чергують військові. Вони не дозволяють місцевим жителям знімати відео та фотографувати спалений військкомат.

"Від підпалу постраждала лише частина стіни біля головного входу — шість дощечок. Їх уже міняють на нові. Про пожежу в будівлі, яка є пам'яткою архітектури 20 століття, говорять лише чорні масляні плями на землі", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, це вже щонайменше 18 військкомат, який підпалили в Росії та Криму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Що відомо про підпали військкомантів у РФ

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

Напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Пожежа почалася як мінімум в трьох кімнатах на першому поверсі. Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що це вже мінімум сьомий військкомат, який підпалили на території РФ з початку повномасштабної війни в Україні.

Протягом доби 15 травня в Росії горіли військкомати відразу в трьох містах - Волгоград, Пронськ, Гуково.

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