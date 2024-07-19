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Забув ім'я Ллойда Остіна: Байден розсмішив усіх під час інтерв'ю

Ангеліна Підвисоцька
19 липня 2024, 04:21
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Президент США прямо під час інтерв'ю назвав Ллойда Остіна "чорною людиною".
Байден, Ллойд Остін
Байден під час інтерв'ю забув ім'я міністра оборони США / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Президент США Джо Байден знову оскандалився. Під час розмови з журналістом Едом Гордоном він забув ім'я глави Пентагону Ллойда Остіна. Кумедне відео вже розлетілося в Мережі.

Байден не зміг згадати ім'я міністра оборони і назвав його "чорною людиною", призначеною на високу посаду. Він додав, що захопився тим, що призначав темношкірих на ці посади.

Під час того, як Байден згадував про Ллойда, він раптово запнувся, згадуючи його прізвище.

відео дня

Нагадаємо, раніше відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

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