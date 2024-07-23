Угорщина 'мститься' Україні за нафту: 'перекрила' кошти ЄС на зброю

Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС, каже Сіярто.

https://glavred.net/world/zablokiruem-programmu-finansirovaniya-vengriya-vydvinula-novyy-ultimatum-ukraine-10582916.html Посилання скопійоване

Угорщина висунула новий ультиматум Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/szijjarto.peter

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься до того часу, поки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину. Про це Сіярто сказав в інтерв’ю ATV Hírado.

За його словами, в угоді про асоціацію між ЄС та Україною чітко зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн союзу.

Крім того, Сіярто вважає, що Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.

відео дня

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за поставки зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що, як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити поставки нафти "Лукойлу" через Україну", – каже угорський міністр закордонних справ.

Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

Політика Угорщини щодо України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, минулого місяця Україна запровадила посилені санкції проти "Лукойлу", фактично заборонивши компанії використовувати Україну для транзиту своєї продукції. Внаслідок цього Угорщина та Словаччина залишилися без російської нафти.

Раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Крім того, Віктор Орбан заявив, що постійно блокує виділення допомоги, оскільки вважає, що гроші, які надходять до України, насправді мають йти до Угорщини.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред