Гроші 'винні' Угорщині: Орбан відзначився цинічною заявою про допомогу Україні

Скандальний прем'єр заявив, що Україні потрібно надавати якомога менше фінансової допомоги, оскільки нібито страждає "європейський середній клас".

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Орбан зробив скандальну заяву про гроші для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що постійно блокує виділення допомоги, оскільки вважає, що гроші, які надходять до України, насправді мають йти до Угорщини. Про це угорський політик сказав в інтерв'ю одній із радіостанцій, пише Telex.

"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", - пожалівся Орбан і додав, що дехто називає це правом вето.

Також угорський прем'єр стверджує, що Україні потрібно надавати якомога менше фінансової допомоги. Адже через підтримку України нібито страждає "європейський середній клас".

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Крім того, Орбан не обійшов тему війни в Україні та заявив, що для його країни зараз важливим є питання про те, чи вдасться Будапешту залишитися осторонь війни. Угорський політик стверджує, що в Україні "існує національно налаштований уряд", тому Братислава не братиме участі у війні.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що війна перейшла на новий рівень через можливість вступу НАТО.

"Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову сторінку у війні", - поскаржився очільник угорського уряду.

Орбан не забув висловити свої мрії, у яких, за його словами, "провоєнний менталітет" у Європі "почне давати тріщини", а "дипломатія поверне контроль".

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Скандальні заяви Орбана - позиція Угорщини щодо війни

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зайняв ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

На святкуванні річниці угорської революції 1848 року в Будапешті прем'єр порівняв ЄС з "імперськими окупантами" і назвав "Західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування. Також він закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на цьогорічних виборах до Європарламенту. Крім цього, Орбан виступив з українофобською заявою, стверджуючи, що Україна припинить існування, якщо Захід припинить фінансову підтримку Києва.

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