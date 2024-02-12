'Європа прискорює поставки зброї': екс-розвідник розповів деталі

Сергій Жирнов наголосив, що двосторонні домовленості країн Європи з Україною, які тривають.

https://glavred.net/world/yevropa-priskoryuye-postavki-zbroji-eks-rozvidnik-rozpoviv-detali-10541192.html Посилання скопійоване

Для ЗСУ Захід готує нову зброю / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Радіо Свобода

В інтерв'ю Главреду полковник запасу КДБ, екс-розвідник, політолог і публіцист Сергій Жирнов розповів, чи можна розраховувати на те, що Європа прискорить якісь поставки зброї Україні.

"Європа вже зараз прискорює свої поставки. Ми це бачимо з того, що Європа, нарешті, проголосувала за 50-мільярдний пакет на рівні ЄС, де здебільшого, звісно, фінансова допомога, але, зокрема, і гроші на озброєння. Крім того, двосторонні домовленості країн Європи з Україною, які тривають. У цьому сенсі в Європі вже як два-три місяці змінився дискурс. Якщо подивитися на французького президента Макрона, то він уже почав відкрито говорити, що Франція допомагатиме Україні, навіть якщо перестануть американці", - пояснив експерт.

Екс-розвідник заявив, що Макрон сказав, що міністерство оборони Франції укладе нові домовленості, зокрема, увійде в артилерійський пул, який працюватиме з Україною.

"Також кілька європейських країн за прикладом Великої Британії готові підписати нові договори. Нехай це більше декларація про наміри, ніж справжній справжній договір про гарантії безпеки України, але тим не менше цей процес триває. До нього приєдналася Німеччина і Франція. Тобто насправді в Європі всі прокидаються і досить активно тепер займаються цією допомогою. Вона може бути менш помітна в інформаційному просторі, але те, що Європа вже активізувалася, це ми відчуваємо реально по тих справах, які відбуваються у Європи з Україною", - додав Жирнов.

Дивіться відео бесіди з Сергієм Жирновим про інтерв'ю Путіна з Такером Карлсоном:

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Володимир Горбач розкрив нові поставки зброї від Заходу. Аналітик вважає, що Європа та Штати нарешті почали реально оцінювати ситуацію в Україні, і спрямовувати це розуміння у допомогу.

У Нідерландах заявили, що Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли. Україна отримає 24 винищувачі замість 18, про які раніше йшлося. 18 літаків призначені для навчального центру F-16 у Румунії, де навчаються українські пілоти.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.