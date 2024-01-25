'Щоб у росіян не було резервів': експерт розкрив нові поставки зброї від Заходу

Захід демонструє готовність до власної оборони, причому не лише України.

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Захід збільшує допомогу Україні / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

В інтервʼю Главреду політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач розповів, що Європа та Штати нарешті почали реально оцінювати ситуацію в Україні, і спрямовувати це розуміння у допомогу.

"Певна переоцінка ситуації відбувається постійно – зʼявляються нові фактори, ламаються стереотипи. На початку повномасштабного вторгнення Росії Захід все-таки не думав про те, що ця війна може становити якусь загрозу безпосередньо йому, а потім покладався на економічні санкції та інші способи вгамувати російську агресію. Не протидіяти, не покарати, а вгамувати, тобто якось заморозити чи зупинити. А зараз приходить розуміння, що це були ілюзії, і потрібно готуватися до прямого зіткнення", - зазначив Горбач.

Він також розповів, що зараз Захід демонструє готовність до власної оборони, причому не лише України, але і обороноздатності саме європейських держав.

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"Тому вони переорієнтовують свою політику на безпекові пріоритети, які стають набагато важливішими, ніж рік чи два тому. Відповідно, більше коштів буде вкладатися в оборону – у виробництво зброї, техніки, боєприпасів тощо. Також є розуміння на стратегічному рівні, що для того, щоб війна не перейшла на території інших країн Європи, Україна має бути досить обороноздатною, щоб стримувати російські війська на своєму фронті. Тобто щоб у росіян не було резервів для прямого нападу на іншу європейську державу", - додав Горбач.

Нагадаємо, що Олексій Гетьман розкрив, чому Захід зволікає із військовою допомогою Києву. Він вважає, що Захід не хоче бачити реальність, бо це зруйнує плани багатьох можновладців, які підтримують контакти з Росією, сидять на фінансових потоках.

НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Роб Бауер зазначив, що хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту.

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