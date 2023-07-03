ЄС хоче дозволити російському банку користуватись системою SWIFT - FT

Європейський Союз хоче підти на поступки російському банку заради "зернової угоди".

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ЄС хоче підти на поступки російському банку заради "зернової угоди" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного банку країни-агресорки Росії "Россельхозбанку". Таким чином вони хочуть відновити його зв'язок із глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати "зернову угоду" після 17 липня, звинувативши Захід в "обурливих" діях щодо угоди, про це повідомила в понеділок газета Financial Times.

На переговорах за посередництва ООН Росія запропонувала план, який дозволить дочці "Россельхозбанку" здійснювати платежі, пов'язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.

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Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.

Окрім відновлення доступу до SWIFT, Росія також хоче відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що Росія потрапила під потужні санкції ЄС. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.

Зеленський запровадив потужні санкції проти Росії на 50 років. РНБО, СБУ і Кабмін доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - проінформувати компетентні органи ЄС і США.

Зеленський підписав ще один указ РНБО Під обмеження потрапили 200 російських компаній. В тому числі, державна корпорація з атомної енергії "Росатом" та її філії.

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