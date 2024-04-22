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Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки "за"

Яна Ставська
22 квітня 2024, 15:37
Водночас Зеленський каже, що цю ідею з Макроном ще не обговорював.
Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки
Зеленський висловився щодо ідеї відправки в Україну військ Франції / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм французької армії

Президент Володимир Зеленський заявив, що він підтримує як ідею Еммануеля Макрона про відправку в Україну французьких інструкторів, так і самої французької армії.

В інтервʼю блогеру Юго Треверу (Hugo Travers) Зеленський зазначив, що ідея Макрона щодо французького контингенту могла полягати у трьох аспектах, і всі ці три аспекти він - президент України - підтримує.

Навчальна місія з інструкторами Франції

Зеленський назвав це "гарною ідеєю", оскільки вона дозволила б заощадити час для українських бійців, які витрачають до 2 місяців на переїзди до Франції і з Франції після військових навчань.

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"Перший момент - коли Еммануель каже про навчальну місію з інструкторами, які приїжджають в Україну… Це не означає, що французькі інструктори приїдуть сюди, і ми не будемо посилати наших солдатів до Франції, щоб не витрачати час на повернення бригад, що врятувало б нам близько 1,5-2 місяців. Це гарна ідея", - висловився український глава.

Центр з ремонту західної зброї, зокрема французької

Ідеться знову про заощадження часу щодо ремонту іноземної техніки.

"Друге - коли ми обговорюємо з Еммануелем: давай швидко побудуймо хаб з ремонту нашої сучасної техніки або принаймні тією, яку ти відправляв. І, знову-таки, не будемо витрачати місяці, щоб відправляти до Франції чи інших країн Східної Європи, ближче до України. Ми витрачаємо на це багато часу", - пояснив Зеленський.

Французькі війська в Україні

Зеленський також зауважив, що у заявах Макрона ішлося про безпосередню відправку армії Франції в Україну.

"Ці три пункти - я тільки "за", - підсумував президент.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Водночас Зеленський наголосив, що таке рішення ухвалює тільки Париж. Саму ж ідею присутності контингенту французьких військ він з Макроном ще не обговорював.

"У мене не має права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротися проти Росії. Я на це просто не маю ніякого права. І тому я ніколи не порушував це питання", - сказав він.

Тим часом Зеленський поцікавився, чому французькі літаки з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїля, а Україні Париж не передає цю авіацію.

"Але коли ми говоримо про французький контингент, то у мене питання: якщо французькі літаки з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїля, то чому тоді французькі літаки не можуть захистити небо України. У такому випадку я абсолютно підтримую. Але у будь-якому разі такі ініціативи мають виходити від того, від кого залежать рішення",

Зеленський сподівається, що ці та інші питання йому вдасться обговорити з Макроном під час його візиту в Київ.

Французькі війська в Україні – що варто знати

Париж не відкидає відправки в Україну своїх військ. Серед міст, що розглядаються Макроном, куди можуть відправити іноземний контингент, - Одеса.

Загалом Макрон вважає, що Захід має змінити стратегію щодо війни Росії проти України та відмовитися від "червоних ліній". Як писала газета The Wall Street Journal, французький президент намагався зробити пряме послання Путіну, що західні столиці не відкидають військових варіантів. З цього приводу Макрон вже розмовляв із Байденом та Шольцем.

Тим часом у Росії вже марять французькими військами в Україні. За непідтвердженими даними "російської розвідки", в Україну нібито збирають до 2 тисяч військових.

Крім того, відправкою військ до України зацікавилися Литва та Естонія.

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Франция Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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