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"Я проти вбивства вами дітей": спікер Конгресу США жорстко осадив пропагандиста РФ

Олексій Тесля
2 травня 2023, 08:53 оновлено 2 травня, 09:25
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Андрій Єрмак вже подякував Кевіну Маккарті за підтримку України.
МакКарті
Кевін Маккарті жорстко відповів пропагандистам РФ / Facebook/ KEVINOMCCARTHY, УНІАН

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті підловив на брехні російського пропагандиста, який намагався поставити йому питання з критикою допомоги Заходу Україні.

Інцидент стався на брифінгу в Ізраїлі, куди Маккарті прибув з візитом. Відео вже опубліковані в Мережі.

При цьому пропагандист РФ почав стверджувати, що Маккарті, мовляв, не підтримує відправку військової та фінансової допомоги в Україну.

відео дня

У відповідь американський політик жорстко осадив брехливого росіянина і нагадав про те, що в Україні окупанти РФ вбивають дітей і жінок.

"Я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною, я теж не підтримую вбивство вами дітей", – сказав він.

Спікер Палати представників Конгресу США також переконаний в тому, Росія повинна вивести свої війська з України.

"Ви повинні піти. Ми будемо продовжувати підтримувати, тому що весь світ бачить те, що відбувається таким, яким воно є", – додав Маккарті.

Дивіться відео про те, як Кевін Маккарті відповів пропагандисту РФ:

Screenshot
Спікер Палати Представників Конгресу США поставив на місце російського пропагандиста / скріншот

Реакція України

На інцидент вже відреагували в Україні. Зокрема, його прокоментував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він подякував Кевіну Маккарті за підтримку України й абсолютно точну відповідь російському пропагандисту.

"Дякую спікеру Палати представників Конгресу США, республіканцю Кевіну Маккарті за чітку відповідь російському "журналісту" про допомогу для України", - написав Єрмак у Telegram.

Нагадаємо, раніше США оголосили про надання Україні нового озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги.

Крім того, на одинадцятій зустрічі союзників України з оборони у форматі "Рамштайн" у Німеччині було оголошено, що учасники "Рамштайна" передали Україні понад 230 танків, понад 1550 одиниць бронетехніки та інше обладнання.

Більше новин:

новини США військова допомога Андрій Єрмак війна Росії та України пропаганда
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