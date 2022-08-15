"Гіркіна скалічили": Невзоров розкрив деталі "затримання" терориста

Ігор Гіркін, Олександр Невзоров / скріншот

Колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гиркин (кличка Стрілець) за повідомленнями в ЗМІ, був затриманий кілька днів тому в Криму.

Російський журналіст, публіцист Александр Незворов в Telegram вирішив озвучити свою версію подій.

"При чому тут фронт? Які вуса? Яка в Криму лінія фронту? Гіркіна скалічили на відпочинку, в пансіонаті "Лазурний" при спробі витягнути пляжний лежак з-під сплячої пенсіонерки з Челябінська. Гіркін не врахував, що навколо розташовувалися її подруги, бабусі підвищеної лютості. Екстремістки повалили героя і протягом години вискубували йому волосся с вусів та з під пахв. Поліція Гіркіна не затримувала, а звільнила. Старенькі доставлені у відділення, вони звинувачуються в дискредитації тероризму і садизму", - іронічно прокоментував потуги Гіркіна вбивати українців Невзоров.

Нагадаємо, в мережі повідомили про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергій Рунов. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

Також повідомлялося, що колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

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