До КПУ не потрапив: Гіркін відповів на чутки про своє затримання в Криму

Ігор Гіркін не спростував інформацію про те, що був затриманий, а лише заявив, що не потрапив в КПУ.
Колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркин (кличка Стрілок) прокоментував інформацію про своє затримання.
В Telegram російський терорист прокоментував відомості про те, що він був затриманий в Криму при спробі потрапити на окуповану РФ частину України.
Він не спростував інформацію про те, що був затриманий, а лише заявив, що не потрапив в КПУ.
Водночас Стрілок підтвердив інформацію про те, що воювати в Україну його не пустили.
У той же час Гіркін додав, що на фронт він рано чи пізно потрапить.
Нагадаємо, сьогодні в мережі повідомили про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.
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