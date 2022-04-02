Британська розвідка: вибухи в Бєлгороді б'ють по військах РФ під Харковом

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді / Reuters

У розвідці Великобританії оцінили масштабні вибухи з пожежами на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Пожежа в Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою на місцевих складах, йдеться в розвідданих, опублікованих в Twitter Міноборони Британії.

Відзначається, що ймовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюжки Росії.

Особливо може постраждати забезпечення російських військ, що оточили Харків (60 км від Бєлгорода).

Вибух на нафтобазі в Бєлгороді

Раніше речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі в Бєлгороді (РФ).

"Я хочу підкреслити, що станом на сьогоднішній день Українська Держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території РФ", - заявив він.

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