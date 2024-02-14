ЄС може збільшити для України вже вказану допомогу у 50 мільярдів євро - посол

Потреби України "на два порядки більші", зазначив посол.

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Україні не вистачить 50 мільярдів євро, вважає дипломат / Колаж Главреда, фото: УНІАН

Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачений на чотири роки, вважає постпред України при ЄС Всеволод Ченцов.

В інтервʼю "Європейській правді" дипломат пояснив, що за кілька років, згідно з процедурою, зʼявиться можливість перегляду цього інструменту.

За його словами, потреби України "на два порядки більші" за передбачені Євросоюзом 50 мільярдів євро.

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Потреби, зауважив посол, з огляду на низку складових, зокрема інвестиційну складову, "будуть уточнювалися".

"Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи - це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину", - сказав Ченцов.

50 мільярдів євро для України

1 лютого саміт ЄС підтримав пропозицію Єврокомісії щодо фінансування допомоги Україні через використання доходів від заморожених активів РФ.

У документі вказується, що Україні буде надано позику в розмірі €33 млрд, крім того, ще €17 млрд буде передано у формі безповоротної підтримки через новий тематичний інструмент "Український резерв".

При цьому Угорщина більше не матиме права на вето щодо виділення фінансової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

ЗМІ писали, що перед початком саміту лідери ЄС посилили тиск на Угорщину, щоб вона зняла блокування, сказавши прем’єр-міністру Віктору Орбану вибрати сторону в тому, що дехто вважав екзистенційним викликом, спричиненим війною Росії в Україні.

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