Кулеба очікує від ЄС 3 термінових кроків, Боррель оцінив виробництво БПЛА: підсумки зустрічі

Баланс з Росією щодо використання артилерійських снарядів вирівняється, якщо будуть вжиті комплексні зусилля, заявив Кулеба.

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Кулеба озвучив три кроки, які ЄС має зробити для збільшення постачань снарядів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, armyinform.com.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три ключові кроки, які Європейський Союз повинен вжити для збільшення обсягів постачань артилерійських снарядів до України. Наприкінці війни Україна буде на передових позиціях завдяки можливості інженерів виробляти велику кількість якісних дронів. Про це стало відомо із прес-конференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві, 7 лютого, передає Укрінформ.

"Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, яких ми очікуємо від ЄС для збільшення обсягів постачання артилерійських снарядів до України для потреб фронту. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями", - заявив Кулеба.

Другий крок, за його словами, полягає в усуненні регуляторних бар'єрів для взаємодії європейських оборонних компаній між собою та з українськими компаніями, щоб забезпечити безперешкодний обмін технологіями та послугами. Третім кроком Кулеба вважає необхідність переговорів між європейськими компаніями та урядом для реструктуризації та переорієнтації існуючих контрактів на постачання снарядів до України.

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"В цю ж категорію підпадає ще одна дія - потрібно нарощувати імпорт боєприпасів з третіх країн, з їхніх складів, з їхніх виробничих потужностей. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артилерійських снарядів на фронті стане відчутним, і все це є в зоні досяжності", - додав Кулеба.

Міністр наголосив, що баланс з країною-агресоркою Росією щодо використання артилерійських снарядів вирівняється, якщо будуть вжиті ці комплексні зусилля.

Виробництво дронів в Україні та постачання зброї від ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підкреслив здатність українських інженерів виробляти велику кількості високоякісних дронів. Він важає, що Україна наприкінці війни буде лідером у цій сфері.

"Я відвідував декілька ваших заводів із виробництва дронів. Я був дуже вражений здатністю ваших інженерів виробляти високоякісні дрони у великій кількості. Наприкінці війни Україна буде на передовій нової війни. Це неймовірно і потрібно враховувати, як країна може з нічого здобути за рік такі потужності для виробництва найскладніших і найефективніших дронів", - заявив Боррель.

Також представник ЄС висловив готовність розширювати можливості постачань зброї в Україну. Боррель також зазначив, що він говорив про це з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і продовжить говорити з міністром оборони Рустемом Умєровим. За його словами, постачання зброї в Україну включають донати та експорт за прямими контрактами.

"Я знаю, що це не достатньо, і саме тому ми збільшуємо можливості, переправляємо експорт, щоби надати Україні пріоритет", - наголосив Боррель.

Військова підтримка Євросоюзу України

Нагадаємо, 6 лютого до Києва прибув високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Уранці 7 лютого, під час повітряної атаки на Київ, Жозеп Боррель перебував у столиці. Він визнав хоробрість українського народу та опублікував фотографію зі свого укриття в соціальних мережах.

Також Євросоюз вже передав Україні 330 тисяч боєприпасів з обіцяного мільйона. У березні очікується передача ще 200 тисяч снарядів. Представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що до березня українська сторона отримає 52% від обіцяного мільйона боєприпасів.

Як повідомляв Главред, країни Європейського союзу домовились про підготовку ще 20 тисяч українських військовослужбовців, розширивши місію з навчання до 60 тисяч солдатів.

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